ميزات في نظام "ويندوز 11" قد لا يعرفها الكثيرون.. ما هي؟

يقدم نظام ويندوز 11 الكثير من التغييرات والميزات في الشكل والمظهر والأداء وميزات الألعاب وتوافق التطبيقات، لتوفير تجربة غنية ومميزة للمستخدمين.

وفي ما يلي بعض الميزات الرئيسية لنظام التشغيل ويندوز 11 قد لا يعرفها الكثيرون، وفق ما أورد موقع "غادجيتس ناو" الإلكتروني:

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الكتابة بالصوت



يتضمن ويندوز 11 أداة وصول إلى الكتابة الصوتية الجديدة.

ويمكن للمستخدمين الضغط على Win + H وإملاء ما يريدون كتابته. تدعم الميزة أيضاً علامات الترقيم.

علامات التبويب في إدارة الملفات



تماماً مثل متصفحات الويب، أضافت مايكروسوفت علامات تبويب داخل مدير ملفات ويندوز، والتي تمكّن المستخدمين من فتح عدة مجلدات وبرامج تشغيل في علامات تبويب مختلفة بدلاً من النوافذ والتفاعل معها في نفس الوقت وأيضاً المساعدة في إدارة الملفات وتنظيمها بشكل أفضل.

تحسينات إكسبوكس



يتضمن ويندوز 11 الآن ميزة Auto HDR الموجودة في إكسبوكس X | S التي تعزز تجربة اللعب على الشاشات المزودة بتقنية HDR. سوف يوفر ويندوز 11 أيضاً أوقات تحميل أسرع في الألعاب المدعومة. يتضمن ويندوز 11 الآن ميزة Auto HDR الموجودة في إكسبوكس X | S التي تعزز تجربة اللعب على الشاشات المزودة بتقنية HDR. سوف يوفر ويندوز 11 أيضاً أوقات تحميل أسرع في الألعاب المدعومة.

التحكم في التطبيقات الذكية



تضيف ميزة التحكم في التطبيقات الذكية الجديدة حماية كبيرة من البرامج الضارة، بما في ذلك التهديدات الجديدة والناشئة، عن طريق حظر التطبيقات الضارة أو غير الموثوق بها. كما أنه يحظر التطبيقات غير المرغوب فيها التي قد تعيق أداء النظام.

مجلدات قائمة ابدأ



على غرار تشغيل المجلدات على الأجهزة المحمولة، تسمح مجلدات قائمة إبدأ للمستخدمين بالاحتفاظ بالتطبيقات المختلفة بناءً على تفضيلاتهم في مجلد واحد للوصول إليها بسرعة. كل ما يحتاجه المستخدمون هو سحب تطبيق فوق آخر وإنشاء مجلد جديد.

تصميم جديد لمدير المهام



لطالما كانت إدارة المهام على ويندوز أداة مفيدة، إذ أنها تتيح للمستخدمين إدارة التطبيقات وتشغيل الخدمات بالإضافة إلى إدارة خدمات بدء التشغيل. مع آخر تحديث لـ ويندوز 11، تم تحديث مدير المهام بواجهة مستخدم تشبه ويندوز 11 والتي توفر سهولة في التنقل. لطالما كانت إدارة المهام على ويندوز أداة مفيدة، إذ أنها تتيح للمستخدمين إدارة التطبيقات وتشغيل الخدمات بالإضافة إلى إدارة خدمات بدء التشغيل. مع آخر تحديث لـ ويندوز 11، تم تحديث مدير المهام بواجهة مستخدم تشبه ويندوز 11 والتي توفر سهولة في التنقل.

جلسات التركيز



تتوفر ميزة جلسات التركيز ضمن تطبيق المنبهات والساعة. يمكن للمستخدمين ربط قائمة المهام الخاصة بهم لإدارة المهام ودمج سبوتيفاي لموسيقى الخلفية. كما أنه يذكر المستخدمين بأخذ فترات راحة، وتتبع التقدم.

تخطيطات جديدة



جلب تحديث ويندوز 11 2H22 خيار تخطيط جديد يتيح للمستخدمين فتح التطبيقات بسرعة في وضع النوافذ المتعددة. لاستخدامه، قم بتمرير مؤشر الماوس فوق زر التكبير في النافذة، وهناك تخطيطات مختلفة للطريقة التي تريد بها وضع النافذة. سيساعد في تحسين الإنتاجية لمن يستخدمون الشاشات الكبيرة. بالإضافة إلى ذلك، يتم حفظ هذه التخطيطات ويمكن الوصول إليها لأيقونات شريط مهام التطبيق.

الأدوات



توفر جميع المعلومات بنقرة واحدة. يتضمن ذلك آخر الأخبار والصور الشخصية والتحديثات الرياضية وتقييمات المخزون وتحديثات الطقس والمزيد. يمكن للمستخدمين أيضاً تخصيص نوافذ الأدوات الخاصة بهم.