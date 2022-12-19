لمستخدمي "آيفون".. هذا الخبر يهمكم

تعد الإخطارات جزءاً مهماً من تجربة أي مستخدم آيفون اليومية مع الجهاز، وتتيح للمستخدم معرفة عندما يكون لديه مكالمة هاتفية أو رسالة نصية. ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تكون هذه الإشعارات مزعجة وخاصة إذا تكررت أكثر من مرة.

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وهناك بعض المشاكل التي يواجهها مستخدمو آيفون أحياناً، والرنين المزدوج هو أحدها. وعادة، يجب أن تنتج الرسالة النصية الواردة تنبيهاً واحداً، وهو إشعار كافٍ لمعظم الناس. ومع ذلك، قد يجد بعض مستخدمي آيفون أنهم إذا لم يفتحوا الرسالة النصية المعنية على الفور، فسوف يسمعون تنبيهاً ثانياً بعد بضع دقائق. ويبدو أن جهاز آيفون يصدر الإشعار للمرة الثانية لحث المستخدمين على فتح الرسالة، بغض النظر عما إذا كانوا مستعدين للقراءة والرد أم لا.

وإذا كانت هذه مشكلة واجهتها من قبل أو تحاول إصلاحها، فقد تكون أحد المستخدمين العديدين الذين لا يدركون أن إحدى ميزات iOS تسمح بإشعارات مخصصة لتطبيقات آيفون. وبالنسبة إلى تطبيق الرسائل المدمج من آبل، يعني هذا أنه بدلاً من تلقي تنبيه واحد يحتمل ألا يلاحظه أحد لأي نصوص واردة، يمكنك تجهيز جهاز آيفون الخاص بك للاستمرار في الرنين لفترة طويلة بعد تلقي الرسالة. بدلاً من ذلك، يمكنك تعطيل هذه الميزة إذا أصبحت مصدر إزعاج.



لماذا يجب عليك تخصيص الإشعارات لتطبيق الرسائل؟

لكل مستخدم آيفون طريقته الخاصة في التعامل مع الرسائل الواردة. إذا كنت من النوع الذي يميل إلى الانغماس في أي مهمة تتعامل معها حالياً، فقد يكون لديك ميل متزايد للإشعارات المفقودة للرسائل التي قد تكون حساسة للوقت. وتعمل وظيفة "تكرار التنبيهات" على آيفون لتطبيق الرسائل على تلبية احتياجات هؤلاء المستخدمين وتتيح لهم تعيين عدد المرات التي يريدون أن يتم تذكيرهم فيها بالإشعارات غير المفتوحة. ويضمن ذلك عدم تفويت أي رسالة نصية أبداً، بغض النظر عن نمط الحياة المزدحم الذي قد يعيشه المستخدم.



كيفية استكشاف تنبيهات الرسائل النصية المستمرة على جهاز آيفون وإصلاحها

بشكل افتراضي، الرسائل النصية الواردة التي تصل إلى تطبيق الرسائل وتبقى غير مفتوحة ستنبه فعلياً مرة واحدة إضافية بعد دقيقتين من الرنين الأول للإشارة إلى الاستلام. إذا كان هذا كثيراً بالنسبة لك وترغب في تقليل تنبيهات الإشعارات، فإليك الطريقة:

- قم بتشغيل تطبيق إعدادات آيفون وانتقل إلى "الإشعارات".

- مرر عبر قائمة التطبيقات وانقر على "الرسائل".

- اضغط على "تخصيص الإشعارات"، ثم توجه إلى "تكرار التنبيهات".

ستجد أن تكرار التنبيه المتكرر الافتراضي لتطبيق الرسائل هو "مرة واحدة". هناك أيضاً خيارات إضافية لزيادتها حتى 10 مرات بفواصل زمنية مدتها دقيقتان إذا احتجت في أي وقت إلى تذكير دائم للتحقق من وجود رسائل على آيفون الخاص بك. ومع ذلك، للتأكد من أن جهاز آيفون الخاص بك لا يرن مرتين أبداً لنفس النص الوارد - سواء قمت بفتحه أم لا - قم بالتبديل إلى "مطلقا".

وإذا كنت تتلقى رسائل نصية بانتظام، فمن المفترض أن يؤدي هذا التعديل البسيط وغير الملحوظ عادةً إلى تقليل الاضطراب الناتج عن تطبيق الرسائل بشكل كبير. بالطبع، لديك أيضاً الخيار الإضافي المتمثل في تمكين "عدم الإزعاج" على جهاز آيفون الخاص بك لإسكات الإشعارات تماماً عندما تحتاج إلى الانخراط في مهمة أخرى، بحسب موقع سلاش غير.