حادث فضائي يؤجل خروج روّاد "ناسا" إلى الفضاء المكشوف.. اليكم ما حصل!



Advertisement



وقالت "ناسا" إن خبراءها يتعاونون مع مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية لإثبات كل ملابسات الحادث الفضائي. تم تأجيل خروج الرائديْن الأميركييْن إلى الفضاء المكشوف الذي كان يخطط له يوم 19 كانون أول إلى 21 كانون أول، وذلك بعد تعرض الغشاء الخارجي لمركبة "سويوز إم إس – 22" الروسية لتأثير خارجي، ما أدّى إلى ارتفاع درجة الحرارة داخل المركبة، بحسب موقع وكالة "ناسا" الفضائية.وقالت "ناسا" إن خبراءها يتعاونون مع مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية لإثبات كل ملابسات الحادث الفضائي.

وقد قدمت "ناسا" دعما في التحقيق وساعدت في فحص الغشاء الخارجي للمركبة المأهولة الروسية بواسطة ذراع Canadarm-2 الآلية الأميركية.



وفي هذا السياق، اتخذت "ناسا" قرارا بإرجاء خروج الرائديْن الأميركييْن، جوش كاسادا وفرينك روبيو إلى الفضاء المكشوف من يوم 19 إلى يوم 21 كانون اول الجاري لتركيب البطاريات الشمسية iROSA على جسم المحطة الفضائية من خارجها.





يذكر أن الغشاء الخارجي لمركبة "سويوز – 22" المأهولة الروسية الملتحمة مع المحطة الفضائية تعرضت الخميس لتأثير خارجي، ما أجبر إدارة "روس كوسموس" إلى إلغاء خروج الرائديْن الروسيين سيرغي بروكوبيف ودميتري بيتيلين إلى الفضاء المكشوف. ولا تزال لجنة المؤسسة الفضائية الروسية تحقق في حادث واجهه أحد أنظمة المركبة.



أما رئيس البرامج الفضائية المأهولة الروسية، سيرغي كريكاليوف، فلم يستبعد ان يكون الحادث الفضائي وقع نتيجة تأثير نيزك صغير الحجم على جهاز التبريد في المركبة الروسية.