رصد كوكب لأول مرة يقترب بشكل خطير من نجمه!

اكتشف علماء فلك لأول مرة كوكبا بعيدا يقترب بشكل خطير من نجمه المتقادم، وفقا لدراسة حديثة، تحمل نتائجها تحذيرا من سيناريو مشابه ربما ينتظر كوكب الأرض.

وتدور الدراسة حول كوكب "كليبر 1658 ب" الذي يقع على بعد 2600 سنة ضوئية من الأرض، وهو كوكب خارج المجموعة الشمسية بحجم المشتري تقريباً.

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وأشارت الدراسة التي نشرتها مجلة "ذا أستروفيزيكال جورنال ليترز" إلى أن هذا الكوكب يدور حول نجمه في أقل من ثلاثة أيام، وفترة الدوران هذه تتقلص بحوالى 131 ميلي ثانية في السنة.



وقال المعد الرئيسي للدراسة شرياس فيسابراغادا من مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية، إنه "بهذا المعدل، سوف يصطدم الكوكب بنجمه في أقل من ثلاثة ملايين سنة".

وأوضح العالم لوكالة فرانس برس أن "هذه المرة الأولى التي نلاحظ فيها دليلاً مباشراً على وجود كوكب يتحرك بمسار حلزوني حول نجمه المتقادم".

ويتقلص مدار هذا الكوكب بلا هوادة تحت تأثير الجاذبية التي يمارسها النجم، على غرار الجاذبية التي يمارسها القمر على نقاط مختلفة على الأرض.

ويمكن لهذا التأثير المسمى قوة المد والجزر أن يجذب جسمين تماماً كما يمكنه تحريكهما بعيدا عن بعضهما، فالقمر على سبيل المثال يتحرك ببطء شديد بعيدا عن الأرض بمسار حلزوني.



وكتب مركز الفيزياء الفلكية في بيان "موت كوكب بسبب نجم هو مصير ينتظر العديد من العوالم ويمكن أن يسبّب وداع الأرض الأخير بعد مليارات السنوات مع استمرار الدوران حول الشمس".

وبحلول 5 مليارات سنة، ستصبح الشمس "عملاقاً أحمر" سينمو بصورة متزايدة، وعلى غرار هذا الكوكب الخارجي، يمكن للأرض أن تقترب بلا هوادة من الشمس تحت تأثير قوى المد والجزر.

لكن هذا التأثير يمكن أيضا موازنته بفقدان كتلة من الشمس، بحسب شرياس فيسابراغادان الذي يشدد على أن "المصير النهائي للأرض لا يزال غير واضح".

(سبوتنيك)