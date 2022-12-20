لماذا قد ينفجر الهاتف المحمول؟

في حادثة مؤلمة، توفي فتى عراقي يبلغ من العمر 16 عاما، في إحدى قرى منطقة كرميان التابعة لمحافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، جراء انفجار هاتفه المحمول وهو نائم.



وقام وسام محمد بتوصيل هاتفه المحمول بالشاحن ووضعه تحت وسادته، قبل خلوده للنوم.

Advertisement

وانفجر الهاتف في ساعة متأخرة من ليل السبت الأحد، مما أدى لإصابة الفتى بحروق بالغة بنسبة 80 في المئة من جسده.

وتم إسعافه ونقله لأحد مستشفيات مدينة السليمانية لتلقي العلاج، لكنه فارق الحياة ظهيرة الأحد بسبب شدة حروقه.

وللوقوف على أسباب ما حدث، يقول الخبير التكنولوجي العراقي مؤمل أحمد: "مع الأسف، عادة ما تنجم حوادث كهذه بسبب قلة وعي الناس، خاصة الشباب، بخطورة توصيل أجهزة الموبايل بالشاحن لساعات طويلة، وهي بين أيديهم أو على مقربة منهم".

ويضيف: "نتيجة تركها بهذا الشكل قد تتعرض للانفجار والاحتراق، مما يتسبب أحيانا في حدوث حرائق كبيرة وإصابات ووفيات، كما حصل مع هذا الفتى".



ويوضح كذلك أن هناك عوامل قد تزيد من "خطورة شحن الهاتف"، تشمل أن يكون الهاتف المحمول موضوعا أثناء الشحن على سطح قابل للاشتعال، ويسهم في رفع حرارة الهاتف أكثر، ويجب تجنب وضع الهاتف خلال شحنه على الأريكة أو السرير.







ويختتم حديثه بالتأكيد أن "نسبة حدوث مثل هذه الانفجارات تزداد مع الهواتف المحمولة القديمة نسبيا والمستهلكة، أو مع الشواحن الرديئة وغير الأصلية، التي عادة ما تتسبب بإتلاف بطاريات الهواتف وزيادة سخونتها، مما يؤذي لكوارث مثل هذه الحالة".



ويُشير إلى أنّ "ضع الهاتف المحمول تحت الوسادة، كما حدث مع الفتى العراقي، زاد من الضغط على الهاتف ومنع التهوية عنه، وبالتالي رفع من سخونته، مما قاد لانفجاره".ويختتم حديثه بالتأكيد أن "نسبة حدوث مثل هذه الانفجارات تزداد مع الهواتف المحمولة القديمة نسبيا والمستهلكة، أو مع الشواحن الرديئة وغير الأصلية، التي عادة ما تتسبب بإتلاف بطاريات الهواتف وزيادة سخونتها، مما يؤذي لكوارث مثل هذه الحالة".

(سكاي نيوز)