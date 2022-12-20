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تكنولوجيا وعلوم
استقالة أم فخ للحسابات المزيفة؟.. هذه حقيقة رحيل ماسك من إدارة تويتر
Lebanon 24
20-12-2022
|
12:03
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بعد أن أوصى استطلاع للرأي على "تويتر" بتنحيه عن منصة التواصل الاجتماعي، كسر إيلون ماسك صمته أخيرا وشرح السياسة المستقبلية التي سينتهجها.
وقال ماسك إن مشتركي "تويتر" الموثقين حساباتهم فقط هم من سيكونون قادرين على التصويت في استطلاعات الرأي المستقبلية المتعلقة بتغيير السياسة على المنصة في تعليقاته الأولى بعد أن صوت ملايين المستخدمين لصالح استقالته من منصب الرئيس التنفيذي للموقع.
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وكان ماسك قد أعلن أول أمس الأحد، أنه "سيلتزم" بنتيجة الاستطلاع حيث تم تأكيد النتيجة صباح الاثنين، وصوت 57.5% من أكثر من 17 مليون حساب لصالح تنحيه عن منصبه.
ورغم أن ماسك والذي يدير أيضا شركة تصنيع السيارات تسلا وشركة الصواريخ SpaceX، مستخدمًا نشطا للمنصة، فإنه لم يغرد في الساعات التالية للاستطلاع.
نتائج محرفة
وتم كسر صمته أخيرًا قبل الساعة 11:30 مساءً يوم الاثنين عندما رد بقول "مثير للاهتمام" على اقتراح من كيم دوت كوم مؤسس موقع مشاركة الملفات Megaupload بأن نتائج الاستطلاع كانت محرفة بسبب الحسابات المزيفة.
وردًا على اقتراح مستخدم آخر بأن "المشتركين في الفئة الزرقاء يجب أن يكونوا الوحيدين الذين يمكنهم التصويت في استطلاعات الرأي المتعلقة بالسياسة"، قال ماسك: "نقطة جيدة سوف يقوم تويتر بإجراء هذا التغيير".
وقبل ختام الاستطلاع غرد ماسك "السؤال ليس العثور على مدير تنفيذي، السؤال هو العثور على مدير تنفيذي يمكنه إبقاء تويتر على قيد الحياة".
وفي رد على تغريدة أخرى أضاف: "لا أحد يريد المنصب الذي يمكنه فعلاً إبقاء تويتر على قيد الحياة".
(العربية)
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