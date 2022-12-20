استقالة أم فخ للحسابات المزيفة؟.. هذه حقيقة رحيل ماسك من إدارة تويتر

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بعد أن أوصى استطلاع للرأي على "تويتر" بتنحيه عن منصة التواصل الاجتماعي، كسر إيلون ماسك صمته أخيرا وشرح السياسة المستقبلية التي سينتهجها.وقال ماسك إن مشتركي "تويتر" الموثقين حساباتهم فقط هم من سيكونون قادرين على التصويت في استطلاعات الرأي المستقبلية المتعلقة بتغيير السياسة على المنصة في تعليقاته الأولى بعد أن صوت ملايين المستخدمين لصالح استقالته من منصب الرئيس التنفيذي للموقع.وكان ماسك قد أعلن أول أمس الأحد، أنه "سيلتزم" بنتيجة الاستطلاع حيث تم تأكيد النتيجة صباح الاثنين، وصوت 57.5% من أكثر من 17 مليون حساب لصالح تنحيه عن منصبه.ورغم أن ماسك والذي يدير أيضا شركة تصنيع السيارات تسلا وشركة الصواريخ SpaceX، مستخدمًا نشطا للمنصة، فإنه لم يغرد في الساعات التالية للاستطلاع.