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تكنولوجيا وعلوم

"غوغل" تقدم الحل لـ"ألغاز الوصفات الطبية".. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
21-12-2022 | 08:00
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يبدو أن "غوغل" على وشك حل مشكلة الذين يعجزون عن قراءة أسماء الأدوية وملاحظات الأطباء التي يدونونها في وصفاتهم.

فقد أعلن فرع الشركة في الهند أنه يعمل على تطوير نموذج ذكاء اصطناعي، يمكنه تحديد الأدوية التي يصفها الأطباء بخط يد يصعب قراءته.
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وفي تغريدة على "تويتر"، قالت الشركة: "بدأنا العمل على العملية المعقدة لتحديد ما هو مكتوب في الوصفات الطبية، من خلال بناء نموذج مساعد لرقمنتها باستخدام الذكاء الاصطناعي".

واعتبرت "غوغل"، أن "من المفارقات أن ما يجعل قراءة الوصفات الطبية أمرا صعبا على أجهزة الكمبيوتر هو نفس الشيء الذي يجعل قراءتها صعبا عليك وعليّ أنا، فهي غير منظمة ومليئة بالقرائن التي يجب على الصيادلة حلها".


وأوضحت الشركة أن "النظام قيد التطوير حاليا، حيث ستعلن عن التحديثات مع طرحها في المستقبل".

ويرجح أن تكون التكنولوجيا الجديدة جزءا من مكتبة تطبيقات "غوغل لينس"، التي لديها القدرة بالفعل على قراءة الملاحظات المكتوبة بخط اليد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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