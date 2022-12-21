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تكنولوجيا وعلوم
سيارة "FAW Bestune T99" الجديدة... تعرفوا إلى ميزاتها
Lebanon 24
21-12-2022
|
11:00
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كشفت FAW عن سياراتها الجديدة التي ستشكل منافسة قوية لمركبات الكروس أوفر الحديثة من كيا وهيونداي.
وتميزت سيارة FAW Bestune T99 بهيكل كبير توحي ملامحه بالقوة والفخامة بنفس الوقت، وتزينت الواجهة الأمامية فيها بشعار Bestune التجاري الجديد، كما حصلت على مصابيح تعمل بأحدث تقنيات LED، وعلى شكل مميز جدا لكشافات الضباب، زودت بعجلات بمقاس 20 و21 إنشا.
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وداخليا جهّزت بمقاعد جلدية مريحة مزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، حصلت هذه المقاعد على أجزاء متحركة لزيادة راحة أقدام والظهر أثناء السفر، أما واجهة القيادة ثبتت عليها لمسية كبيرة تمتد من قبالة السائق حتى منتصفها تقريبا، وأسفل هذ الشاشة ثبتت شاشة لمسية أضافية لتسهيل التحكم بالعديد من خصائص السيارة.
وصممت المركبة لتوفر أفضل معايير الرفاهية لركابها، فبالإضافة إلى المقاعد المريحة حصلت قمرتها على أنظمة إضاءة داخلية بـ 12 لون مختلف، ونظام صوتيات ممتاز، وأنظمة تكييف توزع الهواء بطرق مختلفة داخل القمرة.
وجهّزت السيارة بنظام تشغيل المحرك والأضواء وأنظمة التدفئة عن بعد، ونظام الحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.
وستطرحها FAW بمحركات بنزين توربينية بسعة 2.0 ليتر وعزم 224 حصانا، وعلب سرعة اوتوماتيكية بـ 6 أو 8 سرعات، ستمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 8.6 ثانية، والوصول إلى سرعة 210 كلم/سا.
(روسيا اليوم)
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