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بالنظر إلى الامتداد الترابي لسهل حمم المريخ، على بعد حوالي 87 مليون كيلومتر، ربما أرسل مسبار المريخ Insight التابع لناسا إلى الوطن رؤيته الأخيرة للكوكب الأحمر.ومنذ أن بدأ جمع البيانات في أوائل عام 2019، أحدث المسبار ثورة في فهمنا لداخل المريخ. فألواحه الشمسية مغطاة بالغبار الآن، وقدرتها على العكس الطاقي مسألة وقت فقط بانتظار إيقاف تشغيل Mars InSight إلى الأبد.وأعلنت وكالة ناسا مرة أخرى في مايو أن عمليات InSight العلمية من المرجح أن تتوقف بحلول نهاية العام. لكن الواقع القاسي بات يقترب الآن، وعلينا أن نقول وداعا لرائد كوكب المريخ.وفي تغريدة لها، كشفت وكالة ناسا عن الصورة التي من المحتمل أن تكون آخر صورة نراها من InSight، حيث أن قوتها منخفضة للغاية بالنسبة لعمليات نقل البيانات الكبيرة.وعلى عكس المختبرات الروبوتية الأخرى التي تستكشف المريخ، مثل Curiosity وPerseverance، فإن InSight ليست مركبة جوالة. بل تموضع المسبار بمجرد نشره في بقعة واحدة على سطح المريخ، عند الحدود بين المرتفعات الجنوبية المليئة بالفوهات والأراضي المنخفضة الشمالية الأكثر سلاسة ورتابة. وهناك، اكتشف المسبار المزود بمجموعة من الأدوات المصممة لمراقبة النشاط الكوكبي الداخلي أن المريخ ليس ميتا كما كنا نفترض منذ فترة طويلة.وبدلا من ذلك، فإن الجزء الداخلي من الكوكب الأحمر يشوبه نشاط زلزالي وربما بركاني. وهذه معلومات لا تصدق لعدد من الأسباب.أولا، ينتج عن كل هذا النشاط الداخلي موجات صوتية زلزالية ترتد داخل المريخ، ما يمنح خبراء الزلازل المعلومات التي يحتاجونها لإنشاء أول خريطة مفصلة على الإطلاق للبنية الداخلية للمريخ.كما أن أدواته حساسة بدرجة كافية لاكتشاف النيازك التي تضرب المريخ، والتي تتبعها العلماء حتى الحفر الجديدة. ويمكن أن تساعد هذه المعلومات العلماء على فهم تاريخ تأثير المريخ بشكل أفضل - وهو التاريخ الذي يمكن أن يساعد في تفسير بعض الخصائص الجيولوجية والجوية للكوكب. والنشاط البركاني له آثار لا تصدق. كوكب المريخ شديد البرودة وغلافه الجوي رقيق جدا بحيث لا يتجمع الماء السائل على سطحه، ما يعني أن الحياة كما نعرفها لن تكون قادرة على البقاء هناك.ولكن إذا كان هناك نشاط بركاني داخل المريخ، فإن هذا التسخين الداخلي قد يمنع البحيرات الجوفية من التجمد، ما يتيح بيئة يمكن أن تعيش فيها الحياة الميكروبية نظريا.لذلك، بينما عمل المسبار InSight فقط لأقل من أربع سنوات، أظهر لنا إمكانية اختلاف جوف المريخ اختلافا كبيرا عن كرة الغبار القاحلة والمجمدة التي يبدو أنها طاغية على السطح.وقد عانت المركبة الفضائية Opportunity التابعة لوكالة ناسا من المصير نفسه في عام 2019، عندما لم يكن يمكن التخلص من الطبقة السميكة من الغبار التي تغطي ألواحها الشمسية.ولحسن الحظ، لا داعي للقلق بشأن Curiosity وPerseverance: فكلتا المركبتين تعملان بواسطة التحلل الإشعاعي للبلوتونيوم، وستعملان حتى تنفد مولداتهما، بغض النظر عن مقدار غبار المريخ الذي يغطي جسميهما.ولم يتم إيقاف تشغيل InSight بعد. وستستمر وكالة ناسا في الحفاظ على الاتصال لأطول فترة ممكنة. لكن ذلك اليوم يقترب بسرعة خاصة عندما ينضم المسبار إلى المركبة الفضائية المتقاعدة، في مقبرة مسبار الفضاء المقفر هذا حول المريخ.