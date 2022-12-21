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تكنولوجيا وعلوم
أحد أفضل هواتف "أندرويد"... إليكم "Nubia Z50" الجديد من "ZTE"
Lebanon 24
21-12-2022
|
16:00
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كشفت ZTE عن مواصفات هاتفها الجديد الذي سينافس من حيث السعر والمواصفات أفضل هواتف أندرويد التي طرحت هذه السنة.
ويأتي هاتف Nubia Z50 بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار، أبعاده (162.9/72.9/8.5) ملم، وزنه 197 غ.
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أما شاشته فأتت من نوع AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، معدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10.
ويعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهات MyOS 13، ومعالج Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.
وحصل على كاميرا أساسية من بين أفضل كاميرات الهواتف، دقتها (64+50) ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.
وزودته ZTE بأحدث تقنيات بلوتوث لنقل البيانات بسرعة كبيرة، وبمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واطا.
(روسيا اليوم)
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