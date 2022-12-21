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تكنولوجيا وعلوم

روسيا والصين توقعان اتفاقية لبناء قاعدة قمرية مستقبلية

Lebanon 24
21-12-2022 | 23:00
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أعلن يوري بوريسوف، رئيس "روسكوسموس"، أنه تم توقيع اتفاقية حكومية دولية بين روسيا والصين بشأن إنشاء محطة قمرية علمية.
وقال على قناة "روسيا 24": "سننتقل إلى المرحلة التالية، على الأرجح، وفي اتصال وثيق مع شركائنا الصينيين، لبناء قاعدة قمرية مستقبلية. كما تعلمون، تم توقيع مذكرة في عام 2021، ومؤخرا تم توقيع اتفاق مع الجانب الصيني بشأن العمل المشترك في هذا المجال".
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وفي آذار 2021، وقعت روسيا والصين مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال إنشاء محطة القمر العلمية الدولية. وفي كانون الأول من هذا العام، أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن الاتفاقية الحكومية الدولية بين روسيا والصين بشأن إنشاء محطة القمر العلمية الدولية جاهزة للتوقيع.
 
 
(سبوتنيك)
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