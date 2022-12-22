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تكنولوجيا وعلوم

كويكب مرّ بجانب الأرض قبل 5 أيّام... هذا ما كان سيحدث لو اصطدم بنا

Lebanon 24
22-12-2022 | 08:00
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اكتشف علماء الفلك كويكبا بحجم سيارة عندما اقترب من الأرض في 17 كانون الاول، وحلق فوق كوكبنا من مسافة أقرب إلينا من أقمار الاتصالات.

ورصد العلماء الصخرة الفضائية هذه لأول مرة بواسطة ماسح السماء كاتالينا (Catalina Sky Survey)، ومقره أريزونا يوم السبت الماضي، في اليوم نفسه الذي اقترب فيه من الأرض، تماما عندما كانت عند مسافة 13000 ميل (21000 كيلومتر) من كوكبنا.
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وإذا اصطدم هذا الكويكب، المسمى 2022 YO1، والمصنف من فئة كويكبات أبولو، التي تسبح في مدارات قريبة من الأرض، ويبلغ قطره تقديريا بين 2.7 و5.9 متر، مباشرة بكوكبنا، فمن المحتمل أن يتسبب في أضرار قليلة أو معدومة، وسيحترق بالكامل تقريبا في الغلاف الجوي. ويمكن أن يولد أيضا كرة نارية ضخمة. وهذا مقارنة بالكرة النارية التي انفجرت فوق روسيا في عام 2013، ودمرت آلاف النوافذ دون أن تحدث أضرارا أخرى، تلك التي قُدر حجمها بنحو 40 مترا، أو 10 أضعاف حجم 2022 YO1.

وربما يكون أكثر ما يميز كويكب 2022 YO1 هو أنه سادس أقرب كويكب يرصده علماء الفلك يطير بالقرب منا هذا العام وحده. وهذا مؤشر على تحسن استطلاعاتهم في اكتشاف المزيد من الأجسام في البيئة القريبة من الأرض.

وفي الواقع، يشير موقع The Watchers، أنه من بين  50 أقرب رحلة إلى كوكبنا سُجلت على الإطلاق، شوهد سبع منها في عام 2022.

وقد لا يكون هذا هو آخر مرور لـ2022 YO1 أمام كوكبنا، حيث تشير النماذج المبكرة لمساره المداري عبر النظام الشمسي الداخلي إلى أنه سيعود ليمر مرة أخرى بالقرب من الأرض في عام 2024.

وبينما يواصل علماء الفلك تصنيف وتتبع المزيد من الكويكبات والمذنبات، يظل أكبر مصدر قلق على كوكبنا من جراء هذه الأجسام، هو البقع العمياء القليلة للبشرية.

ولدينا عدد قليل نسبيا من المراصد التي تراقب نصف الكرة الجنوبي، ونكافح أيضا لاكتشاف بعض الأجسام القادمة من اتجاه الشمس.

وتأمل ناسا في معالجة هذه الفجوة الكبيرة من خلال إطلاق مهمة NEO Surveyor في أقرب وقت في تشرين الثاني 2028. 
 
 
 
(روسيا اليوم)
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