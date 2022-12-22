علماء يكتشفون "القلب القديم" لمجرة درب التبانة

يوجد القليل من النجوم المنتشرة في جميع أنحاء مركز مجرة درب التبانة، وهي بقايا نواة المجرة القديمة، عندما كانت مجرتنا لا تزال جديدة.

ووفقا لموقع "سيانس أليرت" العلمي، فإن فريقا من علماء الفلك وباستخدام قياسات من أدق خريطة ثلاثية الأبعاد للمجرة تم تجميعها على الإطلاق، بالإضافة إلى شبكة عصبية لسبر التركيبات الكيميائية لأكثر من مليوني نجم، حددوا 18000 نجم منذ بداية مجرتنا.

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وتم تحديد تلميحات من هذه المجموعة النجمية في الدراسات السابقة.

وكتب الفريق، بقيادة عالم الفلك هانز والتر ريكس، من معهد ماكس بلانك لعلم الفلك، قمنا بتجسيد الصورة الحالية بشكل كبير من خلال إظهار أن هناك بالفعل" جبل جليدي "مرتبط بإحكام في الموقع، وقد تم التعرف على خصائصه من قبل".

ويمكن ربط مجموعات النجوم بناءً على سمات مشتركة مثل حركاتها وتركيباتها الكيميائية، وهي خاصية تُعرف باسم الفلزية. وهنا يأتي دور مرصد "جايا" الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية.

كان القمر الصناعي هناك يتقاسم مدار الأرض حول الشمس منذ سنوات، ويتتبع النجوم بعناية ويأخذ قياسات مواقعها وحركاتها ثلاثية الأبعاد داخل المجرة.

بالإضافة إلى ذلك، تأخذ "Gaia" قياسات تسمح بتقديرات معدنية النجوم.

ويمكن للمعادن أن تربط النجوم ببعضها البعض، لأن النجوم التي لها تركيبة مماثلة يمكن أن تكون قد ولدت في نفس المكان وفي نفس الوقت. ولكن يمكن أن يخبرنا أيضا عن عمر النجم تقريبا، لأن بعض العناصر لم تكن موجودة في الكون حتى كانت هناك نجوم حولها لتكوينها.

المجرة GX 339-4 - إحدى الثنائيات الأكثر ديناميكية في الفضاء، مع أربعة انفجارات خلال الأعوام السبعة الماضية. في المجموعة الشمسية، نجم متطور لا يكبر الشمس كثيراً، يدور

بعد الانفجار الكبير قبل 13.8 مليار سنة، لم يكن هناك الكثير في طريق التنوع العنصري.

تركز الكون البدائي بشكل أساسي على الهيدروجين مع القليل من الهيليوم، وليس الكثير. عندما تشكلت النجوم الأولى من كتل في هذا الوسط، بدأت نواتها الساخنة الكثيفة في تحطيم الذرات معًا لتشكيل عناصر أثقل: الهيدروجين إلى هيليوم، والهيليوم إلى الكربون، وهكذا، وصولًا إلى الحديد بالنسبة للنجوم الأكثر ضخامة.