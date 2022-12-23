انتهاء مهمة مسبار "إنسايت" بعد 4 سنوات على سطح المريخ

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" عن فقدانها الاتصال بمسبارها "إنسايت" الموجود على سطح المريخ، بعد أربع سنوات أمضاها في استكشاف الكوكب الأحمر.



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وقال المدير المساعد في ناسا توماس زوربوكن في بيان، إن "وداع مركبة فضائية ينطوي دائما على حزن، إلا أن النتائج العلمية المذهلة لإنسايت مدعاة للابتهاج". وفي وقت سابق، نشرت الصفحة الرسمية للمسبار على تويتر آخر صورة أرسلها "إنسايت".وقال المدير المساعد في ناسا توماس زوربوكن في بيان، إن "وداع مركبة فضائية ينطوي دائما على حزن، إلا أن النتائج العلمية المذهلة لإنسايت مدعاة للابتهاج".

وسجل "إنسايت" الذي جهز بمقياس زلازل فائق الحساسية فرنسي الصنع، أكثر من 1300 "هزة على المريخ"، بعضها ناجم عن سقوط نيازك.

وقبل عام، سقط نيزك كان قويا لدرجة أنه تسبب في تناثر كتل جليدية على سطح المريخ.

وكانت نهاية هذه المهمة متوقعة إذ ان الطاقة المتبقية للمسبار أصبحت قليلة بسبب الغبار المريخي المتراكم على ألواحه الشمسية، وهو ما كانت تتوقّعه ناسا منذ البداية.

وتلقت ناسا آخر إشعار من "إنسايت" في 15 كاون الاول، وإلى حدود 18 من الشهر ذاته، حاولت الوكالة الأميركية إعادة الاتصال به مرتين لكن من دون جدوى، ما دفع الفرق إلى الاستنتاج بأن بطاريات المسبار فرغت.

وأكدت ناسا في بيان، أنها مستمرة في محاولة التقاط أي إشعار، إلا أن هذا الاحتمال "غير مرجح".

وأنزل مسبار "إنسايت" على سطح المريخ في 2018، وكان يشغل بالتعاون مع المركز الوطني للدراسات الفضائية في فرنسا.

إلا أن المهمة فشلت في تحقيق أحد أهدافها الذي يتمثل في غرس أداة على عمق بضعة أمتار تحت سطح المريخ لقياس درجة حرارة هذا الكوكب، لكنّ تركيبة التربة في موقع الهبوط حالت دون غرس الاداة كما كانت مُتوقعاً.

وبعدما جرى تثبيتها على عمق نحو 40 سنتيمترا، تمكنت الأداة من توفير "بيانات قيمة عن الخصائص الفيزيائية والحرارية لتربة المريخ"، على ما أكدت ناسا.