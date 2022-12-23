19
o
بيروت
20
o
طرابلس
8
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
8
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
بلاستيك روسي بديلا للخشب والمعادن وحتى عظام البشر!
Lebanon 24
23-12-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ابتكر خبراء جامعة بطرس الأكبر للعلوم التقنية في بطرسبورغ، جهازاً وحصلوا على براءة اختراع لإنتاج نوع جديد من البلاستيك.
وكشف مصدر في وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية أن هذا البلاستيك يجمع بين الخصائص المفيدة لمواد مختلفة ويمكن استخدامه بدلا من الحديد والخشب وحتى نسيج العظام البشرية.
Advertisement
وبحسب المصدر نفسه، يمكن استخدام هذا البلاستيك في إنتاج قطع للمعدات والآليات المعقدة، أو كمادة خام لطابعة ثلاثية الأبعاد. وبالإضافة إلى ذلك، تكلفة البلاستيك الجديد أقل من تكلفة المواد الطبيعية.
من جهته، يقول إيغور رادتشينكو، رئيس المركز العلمي RASA-Polytech التابع للجامعة: "عادة لا يحتاج المستخدم في الواقع العملي، إلى أعلى خصائص المتانة للمعادن ، أو الى خصائص فريدة لمواد أخرى. والمركب الذي اقترحناه، هو من ضمن الخصائص التي يحتاجها المستخدم، من حيث المتانة العالية، وخفة الوزن في آن".
ويمكن مقارنة متانة البلاستيك الجديد بمتانة المعادن، ولكنها لا تصل إلى متانة الفولاذ، وهو يتفوق على الألمنيوم وبعض السبائك وأخف منها، ومن ناحية الكثافة يشبه الخشب.
استنادا إلى ذلك، يمكن استخدام البلاستيك الجديد حيثما نحتاج إلى المتانة وخفة الوزن معا، كالطائرات وغيرها من الأجسام الطائرة.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بشأن أملاك الممثلة ستيفاني صليبا... هذا ما قرّرته القاضيّة غادة عون
Lebanon 24
بشأن أملاك الممثلة ستيفاني صليبا... هذا ما قرّرته القاضيّة غادة عون
10:09 | 2022-12-22
22/12/2022 10:09:28
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-12-22
22/12/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
13:45 | 2022-12-22
22/12/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للعاملين في القطاع العام... يمكنكم استلام رواتبكم ابتداء من هذا التاريخ
Lebanon 24
للعاملين في القطاع العام... يمكنكم استلام رواتبكم ابتداء من هذا التاريخ
11:39 | 2022-12-22
22/12/2022 11:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عن الكهرباء... ماذا في آخر المستجدات؟
Lebanon 24
خبر عن الكهرباء... ماذا في آخر المستجدات؟
10:43 | 2022-12-22
22/12/2022 10:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
08:00 | 2022-12-23
العلماء يحذرون من أزمة تخزين البيانات العالمية الكبرى!
03:58 | 2022-12-23
ميزة جديدة من "تويتر" لكل المستخدمين.. اليكم ما هي!
02:00 | 2022-12-23
انتهاء مهمة مسبار "إنسايت" بعد 4 سنوات على سطح المريخ
23:00 | 2022-12-22
علماء يكتشفون "القلب القديم" لمجرة درب التبانة
16:00 | 2022-12-22
يتسلق الجدران ويعبر السقوف.. روبوت "قاتل" يثير المخاوف!
14:00 | 2022-12-22
غوغل تطلق تقنية قد تنقذ حياة الملايين!
فيديو
تحت عمق 1000 متر.. "مفاجأة" في قاع المحيط وفيديو يرصد
Lebanon 24
تحت عمق 1000 متر.. "مفاجأة" في قاع المحيط وفيديو يرصد
05:00 | 2022-12-22
23/12/2022 15:15:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي يحذر: لبنان على مفترق طرق.. ويدعو كافة المسؤولين السياسيين للترفع عن مصالحهم الضيقة
Lebanon 24
ميقاتي يحذر: لبنان على مفترق طرق.. ويدعو كافة المسؤولين السياسيين للترفع عن مصالحهم الضيقة
03:11 | 2022-12-22
23/12/2022 15:15:44
Lebanon 24
Lebanon 24
97 ضربة برأسي وحاولوا قطع لساني.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال (فيديو)
Lebanon 24
97 ضربة برأسي وحاولوا قطع لساني.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال (فيديو)
23:00 | 2022-12-17
23/12/2022 15:15:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact