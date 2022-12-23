ميزة جديدة من "تويتر" لكل المستخدمين.. اليكم ما هي!

أعلن موقع "تويتر" عن إطلاق ميزة جديدة تتيح لكل المستخدمين معرفة عدد الأشخاص الذين شاهدوا التغريدة.

وكانت هذه الميزة محصورة في السابق لصاحب الحساب على "تويتر" فقط. Advertisement

وقال حساب الدعم الفني في "تويتر"، إن ميزة عداد مشاهدات التغريدة ستكون مرئية في البداية على الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي "آي أو أس"، و"أندرويد، أما بالنسبة للحواسيب، فسيكون الأمر قريبا.

وبعد معاينة بعض التغريدات ظهيرة اليوم الجمعة، فقد تبين أن هذه الميزة دخلت حيز التنفيذ، بعد ظهورها على الكومبيوتر.



وتظهر الميزة الجديدة على شكل رقم مصاحب لرمز على هيئة أعمدة بيانية على يمين التغريدة.

وقال حساب الدعم الفني في "تويتر" إن الردود والإعجابات بالتغريدات لا تحكي القصة كلها، لذلك تم إدخال ميزة "عداد المشاهدات" التي تظهر عدد الذين شاهدوا التغريدات.