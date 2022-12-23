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تكنولوجيا وعلوم
بكاميرات فائقة وسعر منافس... تعرفوا إلى هاتف "سامسونغ" الجديد
Lebanon 24
23-12-2022
|
11:00
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تتحضر سامسونغ لإطلاق هاتف جديد من فئة Galaxy، سيحصل على مواصفات ممتازة وكاميرات ذات قدرات تصوير عالية.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Galaxy A74 Pro المنتظر سيحصل على شاشة Super AMOLED بمقاس 6.9 بوصة، دقة عرضها (1440/3200) بيكسل، ترددها يصل إلى 144 هيرتزا، لتكون من بين أفضل شاشات الهواتف التي تتوافق مع ألعاب الفيديو الحديثة.
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وسيحصل هذا الجهاز على قدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية التي ستضم 4 عدسات، واحدة منها بدقة 108 ميغابيكسل، وعدسة للتصوير العريض بدقة 32 ميغابيكسل، وعدسة بدقة 13 ميغابيكسل، ومستشعر لعمق الصورة بدقة 8 ميغابيكسل.
أما الكاميرا الأمامية له فستكون بدقة 64 ميغابيسكل، ومزودة بتقنيات تجعلها من أفضل كاميرات السيلفي في الهواتف.
وسيضمن الأداء الممتاز له ذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داحلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت عبر شرائح micro SD، كما سيجهز الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB-C، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5300 ميلي أمبير تعمل مع تقنيتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.
(روسيا اليوم)
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