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تكنولوجيا وعلوم

بعد "حادثة الثقب"... خطة إنقاذ لإعادة رواد الفضاء العالقين في المحطة الدولية

Lebanon 24
23-12-2022 | 16:00
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تدرس روسيا خطة "إنقاذ" لإرسال مركبة فضائية فارغة إلى محطة الفضاء الدولية، لإعادة رواد الفضاء الذين تقطعت بهم السبل هناك بعد تعرض كبسولة طاقم "سويوز" لثقب أثناء رسوها في الموقع المداري.

وقال مسؤولو وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" و"ناسا" في مؤتمر صحفي، إنهم يواصلون التحقيق في كيفية تعرض المبرد الخارجي للكبسولة لثقب صغير الأسبوع الماضي، في الوقت الذي كان فيه اثنان من رواد الفضاء يستعدان للقيام برحلة روتينية في الفضاء.
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وأفاد المشرف على برامج رحلات الفضاء البشرية في "روسكوزموس" الروسية سيرغي كريكاليف، بأنه يجري تقييم الأضرار حاليا.

ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بعد بشأن الوسائل الأفضل لإعادة أفراد طاقم الكبسولة إلى الأرض، سواء عن طريق إطلاق مركبة "سويوز" أخرى أو في الكبسولة المتضررة بدون المبرد.

ووفق كريكاليف، فإذا خلص التحليل الحراري الذي يقيّم درجة حرارة الجو داخل المقصورة إلى أن الكبسولة غير مناسبة للرحلات المأهولة، فيمكن عندئذ إطلاق كبسولة "سويوز" أخرى في منتصف آذار من ميناء بايكونور الفضائي في كازاخستان.

ولا يعد هذا التسريب الأول على "سويوز"، ففي عام 2018، تعرضت الكبسولة لتسريب تم إصلاحه بعدما تسبب في فقد بسيط بالضغط لم يحدث أي أضرار.

 
(سكاي نيوز)
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