موظفون في شركة "بايت دانس" تعقبوا صحافيين... ما كان هدفهم؟

في تصرف وصف بالمؤسف، استخدم موظفون في شركة التقنيات الحديثة الصينية "بايت دانس"، عن غير وجه حقّ، بيانات من منصة "تيك توك" لتعقّب صحافيين من أجل تحديد المسؤولين عن تسريب معلومات إلى الإعلام، وفق ما أقرت الشركة.وكشفت "بايت دانس" الشركة الأم لـ"تيك توك"، لوكالة فرانس برس، أن عدة موظفين نفذوا إلى بيانات صحافيين اثنين كتبا مقالات عن المجموعة.

كما قد غطّى الصحافيان قضايا مرتبطة بالشركة بناء على معلومات حصلا عليها من مصادر لم يُكشف عن هويتها.هذا ولم يعد الموظفون الذين كشفت "بايت دانس" تعاونهم مع الصحافيين يعملون في الشركة، بحسب ما أفاد أندرسن من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول العدد الإجمالي لهؤلاء.وفي تصريح لوكالة فرانس برس، نددت "بايت دانس" بهذا التصرف "المؤسف الذي ينتهك انتهاكا فادحا مدوّنة السلوك المعتمدة في المجموعة".وتم الحصول على عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بكل صحافي لمعرفة ما إذا كان يتواجد في الموقع عينه لموظفي "بايت دانس" الذين يشتبه في أنهم أفصحوا عن المعلومات السرية، وفق ما جاء في تقرير داخلي نقله أندرسن.