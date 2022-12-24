15
o
بيروت
14
o
طرابلس
5
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
9
o
بعلبك
5
o
بشري
15
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
ماسك يقلق مستخدمي "تويتر"... أمر بإزالة بعض خاصيات السلامة!
Lebanon 24
24-12-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أزالت شركة تويتر ميزة في الأيام القليلة الماضية كانت تروّج للخطوط الساخنة لمنع الانتحار وموارد الأمان الأخرى للمستخدمين الذين يبحثون عن محتوى معين، وفقاً لما قاله شخصان مطلعان على الأمر، قالا إن المالك الجديد إيلون ماسك أمر بذلك.
Advertisement
ولم يتم الإبلاغ سابقاً عن إزالة هذه الخاصية، المعروفة باسم #ThereIsHelp ، إذ ظهر في الجزء العلوي من عمليات البحث المحددة جهات اتصال لمنظمات الدعم في العديد من البلدان المتعلقة بالصحة العقلية، وفيروس نقص المناعة البشرية، واللقاحات، والاستغلال الجنسي للأطفال، والكوارث الطبيعية وحرية التعبير.
وقد يؤدي حذف الخاصية إلى زيادة المخاوف بشأن رفاهية المستخدمين الضعفاء على تويتر.
وقال ماسك إن الانطباعات أو المشاهدات للمحتوى الضار آخذة في الانخفاض منذ توليه زمام الأمور في تويتر في تشرين الأول، بحسب موقع "Deccan Herald".
ونشر رسوماً بيانية على تويتر تظهر اتجاهاً هبوطياً حتى في الوقت الذي تتبع فيه الباحثون وجماعات الحقوق المدنية زيادة في التغريدات التي تحتوي على إهانات عنصرية ومحتويات كراهية أخرى.
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جيسيكا عازار تُفاجئ عائلتها في أميركا.. شاهدوا ردة فعل والديها عند رؤيتها (فيديو)
Lebanon 24
جيسيكا عازار تُفاجئ عائلتها في أميركا.. شاهدوا ردة فعل والديها عند رؤيتها (فيديو)
04:25 | 2022-12-24
24/12/2022 04:25:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أحداث مُفاجئة يعيشها مواليد هذا البرج في الـ 2023.. هذا ما توقعته ماغي فرح
Lebanon 24
أحداث مُفاجئة يعيشها مواليد هذا البرج في الـ 2023.. هذا ما توقعته ماغي فرح
02:00 | 2022-12-24
24/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دعوى من رابعة الزيات ضد "جعدنيستا".. والاخيرة ترد
Lebanon 24
دعوى من رابعة الزيات ضد "جعدنيستا".. والاخيرة ترد
00:30 | 2022-12-24
24/12/2022 12:30:07
Lebanon 24
Lebanon 24
انتظروا.. الكهرباء 12 ساعة في هذا اليوم!
Lebanon 24
انتظروا.. الكهرباء 12 ساعة في هذا اليوم!
14:14 | 2022-12-24
24/12/2022 02:14:06
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تصدقوا ما جرى داخل مطار بيروت.. فيديو يكشف حادثة غير متوقعة!
Lebanon 24
لن تصدقوا ما جرى داخل مطار بيروت.. فيديو يكشف حادثة غير متوقعة!
11:39 | 2022-12-24
24/12/2022 11:39:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2022-12-24
Lenovo تطلق جهازاً لوحيّاً جديداً.. هذه مواصفاته
14:00 | 2022-12-24
كم دفعت "ميتا" لإقفال قضية "كمبريدج اناليتيكا"؟
11:00 | 2022-12-24
ساعة ذكية للاستخدامات الشاقة.. إليكم جديد "كوسبيت"
05:00 | 2022-12-24
آبل تستعد لتصنيع أجهزة ماك بوك في فيتنام منتصف 2023
02:00 | 2022-12-24
برمجية خبيثة تستهدف مستخدمي 400 تطبيق بنكي في 16 دولة
23:00 | 2022-12-23
موظفون في شركة "بايت دانس" تعقبوا صحافيين... ما كان هدفهم؟
فيديو
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
Lebanon 24
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
02:00 | 2022-12-24
25/12/2022 03:32:26
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا اعتقال قاتل الأكراد بباريس واستهدافه غيرهم بصالون حلاقة.. ومعلومات جديدة تُكشف عنه
Lebanon 24
شاهدوا اعتقال قاتل الأكراد بباريس واستهدافه غيرهم بصالون حلاقة.. ومعلومات جديدة تُكشف عنه
00:26 | 2022-12-24
25/12/2022 03:32:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تحت عمق 1000 متر.. "مفاجأة" في قاع المحيط وفيديو يرصد
Lebanon 24
تحت عمق 1000 متر.. "مفاجأة" في قاع المحيط وفيديو يرصد
05:00 | 2022-12-22
25/12/2022 03:32:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact