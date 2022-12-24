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تكنولوجيا وعلوم
ساعة ذكية للاستخدامات الشاقة.. إليكم جديد "كوسبيت"
Lebanon 24
24-12-2022
|
11:00
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أطلقت شركة كوسبيت (Kospet) ساعتها الذكية Tank T2 الجديدة المخصصة للاستخدامات الشاقة، حيث إنها تتمتع بمقاومة الماء حتى ضغط 5 ATM، وهو ما يعني إمكانية استخدامها لأغراض السباحة والرياضات المائية الأخرى.
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وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الجديدة تتوافق أيضاً مع فئة الحماية IP69K ومعيار MIL-STD-810H، أي يمكنها تحمل السقوط ودرجات الحرارة بين -40 و70 درجة مئوية.
وتشتمل على شاشة AMOLED مستديرة قياس 43ر1 بوصة وبدقة وضوح 466×466 بيكسل. وتستمر الساعة في العمل لمدة 50 يوماً بفضل البطارية سعة 410 مللي أمبير ساعة. وتتيح الساعة إمكانية قياس معدل ضربات القلب، وتشبع الأكسجين بالدم.
كما يمكن استخدام الساعة كتجهيزة تحدث حر بفضل تجهيزها بسماعة وميكروفون. وتتوفر بسعر يبلغ 99 دولاراً أميركياً.
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