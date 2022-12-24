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تكنولوجيا وعلوم

كم دفعت "ميتا" لإقفال قضية "كمبريدج اناليتيكا"؟

Lebanon 24
24-12-2022 | 14:00
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وافقت شركة "ميتا بلاتفورمز" الأميركية على دفع 725 مليون دولار لتسوية قضية مستمرة منذ فترة طويلة، بدعوى أن موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي المملوك لها اطلع مؤسسة "كمبريدج أناليتيكا" البحثية على بيانات خاصة بالمستخدمين بشكل غير قانوني.
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ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن المدعين في القضية قولهم إن "هذا التعويض الأخير هو الأكبر الذي يتم دفعه في قضية تعويض تتعلق بخصوصية البيانات، وأكبر تعويض تدفعه فيسبوك على الاطلاق لتسوية قضية تعويض عن أضرار خاصة".
 
وبموجب هذه التسوية، تقترب شركة "ميتا" من تسوية القضية التي يعود تاريخها إلى عام 2018 والتي أقامها عدد من مستخدمي "فيسبوك" بعدما تبين أن مؤسسة "كمبريدج أناليتيكا" البحثية البريطانية التي ارتبطت بالحملة الانتخابية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2016 اطلعت على بيانات تخص زهاء 87 مليون من مستخدمي فيسبوك.
 
ويتطلب هذا الاتفاق الحصول على موافقة قاضي اتحادي يشرف على القضية.
 
 
وذكرت شركة "ميتا" في بيان: "لقد سعينا للتوصل إلى تسوية لأنها تصب في صالح مجتمعنا وحملة الأسهم. وقد قمنا خلال السنوات الثلاث الماضية بتحديث نهجنا بشأن الخصوصية مع تنفيذ برنامج خصوصية شامل، ونتطلع لمواصلة تقديم خدمات يحبها الناس ويثقون بها مع وضع مسألة الخصوصية في الصدارة".
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