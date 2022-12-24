Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

Lenovo تطلق جهازاً لوحيّاً جديداً.. هذه مواصفاته

Lebanon 24
24-12-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1022917-638074931477391747.jpg
Doc-P-1022917-638074931477391747.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت شركة "لينوفو" النقاب عن جهازها اللوحي Tab M9 الجديد، الذي يمتاز بشاشة قياس 9 بوصة وبدقة وضوح HD تبلغ 1340 × 800 بيكسل.
 
وأوضحت الشركة الصينية أنه ينبض بداخله المعالج MediaTek Helio G80 ثماني النوي مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 3 أو 4 جيغابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيغابايت.
Advertisement
 
 
ويعمل بنظام التشغيل "أندرويد 12" ويدعم تقنيات Dolby Atmos و Wi-Fi 5 و GPS، كما أنه يتضمن وظيفة Face Unlock، والتي تتيح تسجيل الدخول عبر التعرف على الوجه.
 
ويشتمل على كاميرا أمامية بدقة وضوح 2 ميغابيكسل وكاميرا خلفية بدقة وضوح 8 ميغابيكسل. ويأتي بوزن 350 جم، بينما يبلغ سمكه 99ر7 ملم، ومن المقرر أن يتوفر في شباط 2023 باللونين Arctic Grey و Frost Blue.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2022-12-24
11:00 | 2022-12-24
08:00 | 2022-12-24
05:00 | 2022-12-24
02:00 | 2022-12-24
23:00 | 2022-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website