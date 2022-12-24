Lenovo تطلق جهازاً لوحيّاً جديداً.. هذه مواصفاته

كشفت شركة "لينوفو" النقاب عن جهازها اللوحي Tab M9 الجديد، الذي يمتاز بشاشة قياس 9 بوصة وبدقة وضوح HD تبلغ 1340 × 800 بيكسل.

وأوضحت الشركة الصينية أنه ينبض بداخله المعالج MediaTek Helio G80 ثماني النوي مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 3 أو 4 جيغابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيغابايت.

Advertisement

ويعمل بنظام التشغيل "أندرويد 12" ويدعم تقنيات Dolby Atmos و Wi-Fi 5 و GPS، كما أنه يتضمن وظيفة Face Unlock، والتي تتيح تسجيل الدخول عبر التعرف على الوجه.

ويشتمل على كاميرا أمامية بدقة وضوح 2 ميغابيكسل وكاميرا خلفية بدقة وضوح 8 ميغابيكسل. ويأتي بوزن 350 جم، بينما يبلغ سمكه 99ر7 ملم، ومن المقرر أن يتوفر في شباط 2023 باللونين Arctic Grey و Frost Blue.