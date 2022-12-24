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تكنولوجيا وعلوم

خلال العام المقبل.. إليكم ما ستفعله "غوغل"

Lebanon 24
24-12-2022 | 23:00
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كشفت غوغل خططا لتجديد طريقة إصدار تحديثات لكروم بالكامل في العام المقبل.
وتطرح الشركة عادة إصداراً مبكراً من كروم ليختبره المطورون، لتحديد المشاكل، وبمجرد تحديدها  وإصلاحها، يطلق الإصدار للجميع. ولكن غوغل إصداراً "ثابتاً مبكراً" من كروم.
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وقالت غوغل إن الميزة ستكون متاحة "لعدد صغير من المستخدمين"وستساعد الفكرة الشركة على ما يبدو في حل مشاكل اللحظة الأخيرة.
وقالت راشيل أندرو، خبيرة التكنولوجيا في غوغل: "بإصدار مستقر لنسبة صغيرة من المستخدمين مبكراً، نحصل على فرصة مراقبة الإصدار قبل طرحه للمستخدمين. إذا اكتشفت أي مشكلة في العرض، يمكن معالجتها بينما يكون التأثير صغيراً نسبياً".
وتخطط غوغل لتطبيق هذا النهج على كروم 110، ما يعني أن مختبري النسخة التجريبية الفنية سيحصلون عليها في 12 كانون الثاني ثم المجموعة الجديدة من المستخدمين المستقرين الأوائل في 1 شباط قبل إطلاق إصدار للجميع في 7 شباط، ب ما أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
 
 
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