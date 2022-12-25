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تكنولوجيا وعلوم

بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد.. تحذير للملايين من مستخدمي "فيسبوك"

Lebanon 24
25-12-2022 | 02:00
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أصدر خبراء في مجال الأمن السيبراني تحذيرات لملايين الأشخاص على فيسبوك، بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة.
وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن خبراء الإنترنت يعتقدون أن مستخدمي فيسبوك "بحاجة إلى توخي الحذر خلال موسم الأعياد".
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ويقولون إنه "من المهم أكثر من أي وقت مضى التحقق من حسابك على فيسبوك والتأكد من أنه في حالة جيدة"، على اعتبار أن "الهاكرز" يستغلون عادات التسوق المرتفعة خلال هذه الفترة لاختراق الحسابات.
وفي هذا الصدد، قال جيمي أهكتار الرئيس التنفيذي لشركة "سايبر سمارت": "نصيحتنا الأولى للبقاء آمنا أثناء استخدام فيسبوك في عيد الميلاد هذا العام هي التحقق من التطبيقات، التي استخدمت حسابك على فيسبوك من أجل تسجيل الدخول إليها".
وأضاف: "على الرغم من أن العديد من هذه التطبيقات تكون آمنة، لكن الكثير من المستخدمين تعرضوا للاختراق وسرقة بياناتهم من خلال هذه الطريقة".


وشدد أهكتار على ضرورة "تنظيف التطبيقات باستمرار، وذلك بالتوجه إلى إعدادات الخصوصية، ثم مسح off-Facebook history".
وتابع: "يعد القيام بذلك مرة كل ستة أشهر طريقة بسيطة وفعالة لتحسين أمانك على الإنترنت".
من جهة أخرى، يوصي الخبراء بـ"عدم النقر أبدا على الرسائل التي يُفترض أنها من الأصدقاء أو العائلة، والتي تطلب التبرعات والقروض وغيرها من القضايا المالية".
وفي النهاية، يؤكدون أن أفضل طريقة للحفاظ على حسابك هي تأمينه بكلمة مرور قوية، وعدم استخدامها في المواقع الأخرى.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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