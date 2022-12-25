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تكنولوجيا وعلوم

اختفاء نجم من سماء الإمارات لمدة 8 ثواني في ظاهرة فلكية نادرة

Lebanon 24
25-12-2022 | 11:00
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شهدت سماء دولة الإمارات ظاهرة فلكية نادرة، حيث تم رصد اختفاء نجم لمدة 8 ثواني، بسبب مرور كويكب من أمامه.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن مركز الفلك الدولي تمكن فجر يوم السبت، من رصد وتصوير ظاهرة فلكية نادرة شوهدت من مناطق في دولة الإمارات.
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وأضافت أن الظاهرة تتمثل باختفاء نجم لمدة 8 ثواني، وذلك بسبب بمرور كويكب اسمه "ثولي" (279 Thule) أمام أحد نجوم برج الثور يسمى (HIP 20917).
ووفقا لمركز الفلك الدولي، لا يمكن رصد هذه الظاهرة إلا من مناطق معينة تقع داخل شريط ضيق لا يتجاوز عرضه 130 كيلومتر كان يعبر النصف الجنوبي من دولة الإمارات وبعض الدول المجاورة، ومنها أجزاء من سلطنة عمان وقطر والبحرين وشمال السعودية وجنوب الأردن وجنوب فلسطين.
 
وقد تصادف مرور هذا الشريط الضيق فوق مرصد الختم الفلكي في منطقة الختم في إمارة أبوظبي.
 
من جانبه، قال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي أن قطر الكويكب "ثولي" بلغ 126 كيلومتر فقط، وكان يقع وقت الاحتجاب على مسافة 474 مليون كيلومتر من الأرض، في حين يبعد عنا النجم 37 سنة ضوئية.
وأضاف أن الحسابات الفلكية المسبقة، توقعت أن الكويكب سيعبر أمام النجم ويبدأ الاحتجاب يوم السبت 24 كانون الأول في الساعة 03 فجرا و28 دقيقة بتوقيت الإمارات، ويستمر الاحتجاب لمدة 8 ثواني فقط.
وتابع "خلال هذه الفترة يختفي النجم عن الأنظار بسبب مرور الكويكب الخافت أمامه".
يشار إلى أن مركز الفلك الدولي يولي أهمية لمثل هذه الظواهر نظرا لما تقدمه من معلومات قيمة للعلماء.
 
(سبوتنيك) 
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