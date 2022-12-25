ما هي أكثر الاختراعات التكنولوجية تميزاً في 2022؟

فيما يلي 8 من أبرز الاختراعات الجديدة في 2022، وفق موقع "إيتماي".
أميكا.. الروبوت البشري
هذا الروبوت هو مزيج من الذكاء الاصطناعي والفنون الهندسية، يتميز بجسم يشبه الإنسان، ويمثل طليعة تكنولوجيا الروبوت البشري. ويعتمد على تقنية ميسمر المتقدمة. وقادر على حركات شبيهة بحركات الإنسان مثل حركات الجسد اللينة.
الاستحمام الذكي
طور كوهلر هذا الاختراع، وهو حوض استحمام ذكي يمكن تشغيله بالأوامر الصوتية، للتحكم في حرارة الماء، وكميته، وكثافة الضباب، واللون، وتصريف المياه.
الأجهزة القابلة للطي
كانت أول شركة تدخل هذا المجال هي سامسونغ بهواتفها الشهيرة غالاكسي فليب، وغالاكسي فولد، واليوم لحقتها أسوس بجهاز "زين بووك 17 فولد".
ميزان فحص الجسم
يستطيع ويثينغز بودي سكان، قياس كل المؤشرات الصحية مثل الوزن، وكتلة العضلات، وصحة القلب، وعمر الأوعية الدموية، وغيرها بضغط مفتاح الميزان.
المَرْكَبات الطائرة
المركبة الطائرة سكاي درايف، هي السيارة الشخصية الطائرة، وهي هادئة وخالية من الانبعاثات الغازية، ويمكنها الطيران على ارتفاع 500 متراً بحمولة قصوى تبلغ 500 كجم بسرعة 100 كم/ ساعة.
القناع الذكي
بفضل كورونا ظهر عدد من الاختراعات في مجال الأجهزة الطبية، وبعد تجربة العديد من الأقنعة للوقاية من العدوى، ظهر أخيراً القناع الذكي لريزر، مع مرشحات قابلة لإعادة الاستخدام.
خاتم موفانو
يقيس هذا الخاتم معدل ضربات القلب والسعرات الحرارية المستهلكة وغيرها، وهو قادر على قياس مستويات الغلوكوز، وضغط الدم، وكان مقرراً إطلاق الإصدار التجريبي من موفا رينغ في النصف الأخير من 2022.
زجاجة المياه الذكية
زجاجات "هيدريتسبارك برو" من آبل هي زجاجة مياه تسمح قياس كمية الماء المستهلكة، ويمكن دمجها مع هواتف آي فون وساعات آبل. وهي قادرة على التحذير بإشارة ضوئية من العطش.