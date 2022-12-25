ما هي أكثر الاختراعات التكنولوجية تميزاً في 2022؟

فيما يلي 8 من أبرز الاختراعات الجديدة في 2022، وفق موقع "إيتماي".

أميكا.. الروبوت البشري



Advertisement الاستحمام الذكي هذا الروبوت هو مزيج من الذكاء الاصطناعي والفنون الهندسية، يتميز بجسم يشبه الإنسان، ويمثل طليعة تكنولوجيا الروبوت البشري. ويعتمد على تقنية ميسمر المتقدمة. وقادر على حركات شبيهة بحركات الإنسان مثل حركات الجسد اللينة.الاستحمام الذكي

طور كوهلر هذا الاختراع، وهو حوض استحمام ذكي يمكن تشغيله بالأوامر الصوتية، للتحكم في حرارة الماء، وكميته، وكثافة الضباب، واللون، وتصريف المياه.

الأجهزة القابلة للطي

كانت أول شركة تدخل هذا المجال هي سامسونغ بهواتفها الشهيرة غالاكسي فليب، وغالاكسي فولد، واليوم لحقتها أسوس بجهاز "زين بووك 17 فولد".

ميزان فحص الجسم