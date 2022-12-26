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تكنولوجيا وعلوم

موظف في "مايكروسوفت" يكشف عن ميزة في "ويندوز 11"

Lebanon 24
26-12-2022 | 05:00
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كشف موظف بشركة "مايكروسوفت" من دون قصد، عن ميزة جديدة في تطبيق تدوين الملاحظات (Notepad) على نظام تشغيل "ويندوز 11"، تتمثل في إمكانية فتح أكثر من تدوينة داخل التطبيق بنظام علامات التبويب (Tabs) على طريقة متصفحات الإنترنت.
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وقال موقع "ويندوز سينترال"، إن مدير المنتجات بالشركة أعلن عن الميزة المرتقبة عبر "تويتر"، وشرح تفاصيل الميزة كاملة، قبل دقائق من حذف التغريدة خاصة وأن الشركة لم تعلن عن موعد وصولها إلى المستخدمين.

وتسمح الميزة الجديدة للمستخدم بفتح أكثر من ملف بامتداد .txt في نفس النافذة، على طريقة متصفحات الويب، بحيث تظهر جميع الملفات مرتبة في هيئة شريط من علامات التبويب في أعلى التطبيق. (الشرق بلومبرغ)
المصدر: الشرق
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