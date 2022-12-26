تطبيقات المراسلة الإيرانية البديلة في مرمى "هجمات سيبرانية أجنبية"

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أعلن مدير شركة البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية في إيران أمير لاجوردي أنه تمّ التصدي لما وصفه بـ"هجمات سيبرانية أجنبية" ضد تطبيقات المراسلة الإيرانية، وسط القيود التي تفرضها السلطات على شبكة الإنترنت منذ بدء الاحتجاجات قبل 3 أشهر.وقال لاجوردي: "في ذروة ساعات نشاط المستخدمين في التطبيقات الإيرانية للمراسلة، بدأت هجمات الحرمان من الخدمة (DDoS) الشديدة من الخارج ضد هذه التطبيقات في محاولة لمنع تقديم الخدمة المناسبة للمستخدمين"، مؤكداً "تحييد" هذه الهجمات، بحسب ما أفادت به وكالة "مهر" الإيرانية.وذكرت الوكالة أن الهجمات المعروفة باسم "DDos" هي نوع من الهجمات الإلكترونية التي يقوم فيها المهاجم بإنشاء حركة مرور مصطنعة ضد خدمة الضحية، بما يجعلها عادة غير متاحة مؤقتاً للمستخدمين.ويمكن أن تحدث هذه الهجمات بدوافع مختلفة، ولكنها تشمل عموماً محاولات لقطع خدمات الإنترنت عن المستخدمين مؤقتاً أو بشكل دائم، بحسب "مهر". (الشرق بلومبرغ)