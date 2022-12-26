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تكنولوجيا وعلوم

علماء ينجحون في إعادة تشكيل وجه أشهر فرعون مصري (صور)

Lebanon 24
26-12-2022 | 14:00
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نجح علماء من مصر وانكلترا في إعادة تصميم وجه أشهر فرعون في مصر القديمة، الملك رمسيس الثاني، ثالث فراعنة الأسرة التاسعة عشرة، لأول مرة منذ 3200 عام.

وتعاون العلماء لالتقاط صورة افتراضية للملك رمسيس الثاني وقت وفاته، باستخدام نموذج ثلاثي الأبعاد لجمجمته لإعادة بناء ملامحه.
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النتيجة لا تصدق.. علماء ينجحون في إعادة تشكيل وجه أشهر فرعون مصري! (صور)

وعكس العلماء عملية الشيخوخة، وأعادوا عقارب الساعة إلى الوراء، ليكشفوا عن وجهه في ذروة قواه. والنتيجة هي أول عملية إعادة بناء علمية لوجه الفرعون، بناء على فحص بالأشعة المقطعية لجمجمته الفعلية.
 
النتيجة لا تصدق.. علماء ينجحون في إعادة تشكيل وجه أشهر فرعون مصري! (صور)

وامتد حكم رمسيس الثاني بين عامي 1279 و1212 قبل الميلاد، وهو أشهر فرعون مصري ويتم تذكره بشكل أساسي بسبب تماثيله الضخمة. (روسيا اليوم)
 
 
النتيجة لا تصدق.. علماء ينجحون في إعادة تشكيل وجه أشهر فرعون مصري! (صور)
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