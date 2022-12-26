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تكنولوجيا وعلوم

بهذه الطريقة يمكنك كسب المال من "سناب تشات"

Lebanon 24
26-12-2022 | 16:00
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أطلق "سناب تشات" ميزة "سبوت لايت" المنافسة لـ"تيك توك" في تشرين الثاني 2020، وقالت إنها دفعت لـ12 ألف منشئ محتوى أكثر من 250 مليون دولار في 2021  في إطار برامج سناب شات سبوتلايت، وأن وبعضهم كسب الملايين.
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وفازت منشئة المحتوى كاتي فيني بأكثر من مليون دولار من نشر مقاطع الفيديو على Spotlight والتي كانت مزيجاً من مقاطع تيك توك أعادت استخدامها ومقاطع جديدة مضحكة.


ولكن الأموال التي يدفعها "سناب تشات" تضاءلت. وقال متحدث باسم الشركة لـ"بيزنس إنسايدر" في تشرين الأول إن الشركة تدفع الآن ملايين الدولارات سنوياً، انخفاضاً من ملايين أسبوعياً كانت تدفعها، في حزيران 2021 و1 مليون دولار يومياً في تشرين الثاني 2020.


وهناك طريقة أخرى لكسب المال من "سناب تشات"، وهي تصميم عدسات الواقع المعزز، ولذلك انضمت كيرين كوامكو مصممة مواقع ويب سابقة في Verizon إلى "سناب تشات" في كانون الثاني 2014، ونشرت العديد من القصص ذات العلامات التجارية قبل شهر من إعلان "سناب تشات Lens Studio، الذي يتيح لمنشئي سناب تشات تطوير عدسات واقع معزز مجاناً.


ثم ابتكرت كوامكو عدسات سناب تشات لعلامات تجارية مثل Hulu، Marriott، و Ulta وصاحب عملها السابق Verizon، وأنشأت نشاطاً تجارياً مربحاً. وفي 2021 ، كسبت حوالي 750 ألف دولار.


أما كاتي فيني فهي منشئة محتوى لديها أكثر من 850 ألف مشترك في "سناب تشات". وكشفت فيني، التي بدأت النشر على Spotlight عندما كانت طالبة في المدرسة الثانوية، كيف كسبت مليون دولار في شهرين فقط.


من جهتها، أوضحت سارة كالاهان المؤثرة في اللياقة البدنية ومنشئة المحتوى مع أكثر من 10 ملايين متابع على "تيك توك"، كيف حققت أكثر من مليون دولار بـ Spotlight.


من جهته، ربح جوي روغوف هو منشئ محتوى لديه أكثر من 80 ألف مشترك في "سناب تشات"، ما لا يقل عن 1.2 مليون دولار بفضل Spotlight.


كيفين باري هو رسام رسوم متحركة وفنان مؤثرات بصرية مع أكثر من 100000 مشترك في "سناب تشات" ويكسب آلاف الدولارات من الشركة.
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