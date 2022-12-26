جهاز صغير للحد من الشخير.. إليكم أحدث ابتكار!

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عرضت شركة VVFLY جهازاً صغيراً للحد من إزعاج الشخير، بتحفيز العضلات أثناء النوم عن طريق Snore Circle، الذي تعرضه بـ70 دولاراً في الفترة الترويجية.وأثناء النوم تسترخي عضلات الحلق، ما يقيد مجرى الهواء ويطلق الشخير، ويعمل الجهاز على تحفيز العضلات للتقليل من صخب الشخير، من دون منع التنفس.ويثبت الجهاز أسفل الذقن بشريط طبي، ويزن أقل من 12 غراماً، ويمكن التحكم في ضبطه للحد من إزعاج الشخير، ويسجل تطبيق Sleeplus المصاحب بيانات النوم، لكشف التدخلات والتحسينات بمرور الوقت، بحسب موقع "إن غادجيت".