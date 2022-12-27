ماسك: قريبون من حيازة 100 جهاز "ستارلينك" للعمل في إيران

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كشف الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس" إيلون ماسك أن شركته باتت قريبة جداً من حيازة 100 جهاز "ستارلينك" للعمل في إيران بهدف استقبال خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.يأتي هذا الإعلان في ظلّ تقارير عن تهريب معدات الخدمة لإيران، وتأكيد ماسك في أيلول الفائت أن الخدمة ستكون فعّالة في هذه البلاد التي تجتاحها الإحتجاجات، في إطار جهد تدعمه الولايات المتحدة "لتعزيز حرية الإنترنت والتدفق الحر للمعلومات للإيرانيين"، على حدّ قوله.وستساعد خدمة النطاق العريض المعتمدة على الأقمار الصناعية الإيرانيين في الالتفاف على قيود الحكومة المفروضة على الوصول للإنترنت وبعض منصات التواصل الاجتماعي وسط الاحتجاجات. (الشرق بلومبرغ)