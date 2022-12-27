تسريب جديد يكشف تصميماً لهواتف سامسونغ غلاكسي S23

نشر موقع 91mobiles تسريباً عن التصميم الجديد لهواتف سامسونغ (عائلة غلاكسي S23)، التي ستطلّ بثلاثة إصدارات غلاكسي S23 وغلاكسي S23 بلس وغلاكسي S23 ألترا.



وعرض التسريب مواداً ترويجية للهواتف القادمة تستعرض تصميم إصداريّ غلاكسي S23 بلس وغلاكسي S23 ألترا، إذ يأتي الأول بتصميم يعتمد على الزوايا المنحنية، بينما الثاني سيقوم تصميمه على هيكل بزاوية قائمة مستقيمة.

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ويأتي تصميم غلاكسي S23 بلس، بحسب التسريب، ليتخلى عن الجزيرة الزجاجية التي كانت تتضمن بداخلها عدسات الكاميرا الخلفية في غلاكسي S21 وغلاكسي S22. وستكون عدسات الكاميرا عبارة عن حلقات منفصلة مستقلة بذاتها بارزة عن سطح ظهر هيكل الهاتف.



بينما سيحافظ غلاكسي S23 ألترا على تصميم الإصدار السابق غلاكسي S22 ألترا، وستتضمن الكاميرا الخلفية 5 عدسات، مع قطعة إضاءة الفلاش LED متواجدة بين العدستين على يمين عدسات الكاميرا الثلاث.



بحسب التسريب، فإن الشركة تحافظ على تصميم الكاميرا الأمامية بأسلوب Hole-Punch المعتمد على تقديم عدسة الكاميرا مباشرة محفورة داخل زجاج الشاشة.





