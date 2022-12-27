مطلع العام الجديد... سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة!

أعلنت الخدمة الصحفية لمركز "القبة السماوية" الفلكي في موسكو أن سكان الأرض سيتمكنون من مشاهدة تساقط الشهب "Quadrantids".

وجاء في بيان صادر عن الخدمة أنّ "تساقط الشهب سيبدأ في 28 كانون الاول الجاري، وسيستمر حتى 12 كانون الثاني المقبل، لكن ذروة نشاط هذه الظاهرة ستكون في الليلة ما بين 3 و4 كانون الثاني 2023".

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وأضاف البيان أنّ "ظروف مراقبة "Quadrantids" لن تكون مناسبة كثيرا في تلك الفترة فالقمر سيقترب من الاكتمال، وسيؤثر على رؤية الشهب في السماء".





ووفقا لتوقعات منظمة النيازك الدولية فإن سكان بعض مناطق الأرض سيكون بإمكانهم رؤية شهابين متساقطين كل دقيقة في وقت ذروة الظاهرة المذكورة في العام الجديد. (روسيا اليوم)