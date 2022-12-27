Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

مطلع العام الجديد... سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة!

Lebanon 24
27-12-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1023630-638077437612872724.jpg
Doc-P-1023630-638077437612872724.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الخدمة الصحفية لمركز "القبة السماوية" الفلكي في موسكو أن سكان الأرض سيتمكنون من مشاهدة تساقط الشهب "Quadrantids".
 
وجاء في بيان صادر عن الخدمة أنّ "تساقط الشهب سيبدأ في 28 كانون الاول الجاري، وسيستمر حتى 12 كانون الثاني المقبل، لكن ذروة نشاط هذه الظاهرة ستكون في الليلة ما بين 3 و4 كانون الثاني 2023".
Advertisement
 
 
وأضاف البيان أنّ "ظروف مراقبة "Quadrantids" لن تكون مناسبة كثيرا في تلك الفترة فالقمر سيقترب من الاكتمال، وسيؤثر على رؤية الشهب في السماء".


ووفقا لتوقعات منظمة النيازك الدولية فإن سكان بعض مناطق الأرض سيكون بإمكانهم رؤية شهابين متساقطين كل دقيقة في وقت ذروة الظاهرة المذكورة في العام الجديد. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
11:00 | 2022-12-27
09:03 | 2022-12-27
05:00 | 2022-12-27
02:00 | 2022-12-27
23:00 | 2022-12-26
16:00 | 2022-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website