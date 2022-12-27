Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

مقاوم للماء والغبار... إليكم هاتف "موتورولا" الجديد

Lebanon 24
27-12-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1023631-638077439124669477.jpg
Doc-P-1023631-638077439124669477.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأت موتورولا بالترويج لهاتفها الجديد الذي زودته بكاميرات وتقنيات تجعله ينافس أفضل هواتف سامسونغ التي طرحت العام الجاري.

ويأتي هاتف Moto G72 الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (160.5/74.4/7.9) ملم، وزنه 166 غ.
Advertisement

أما شاشته فأتت من نوع P-OLED بمقاس 6.55 بوصة، دقة عرضها (2460/10809 بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 410 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بنظام Android 12 قابل للتحديث إلى Android 13، ومعالج MediaTek MT8781 Helio G99، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت.

ويتميز الجهاز بقدرات التصوير الممتازة بفض كاميرته الثلاثية العدسة التي أتت بدقة (108+8+2) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

وزودته موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، ووماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع. (روسيا اليوم)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2022-12-27
14:00 | 2022-12-27
09:03 | 2022-12-27
08:00 | 2022-12-27
05:00 | 2022-12-27
02:00 | 2022-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website