مقاوم للماء والغبار... إليكم هاتف "موتورولا" الجديد

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بدأت موتورولا بالترويج لهاتفها الجديد الذي زودته بكاميرات وتقنيات تجعله ينافس أفضل هواتف سامسونغ التي طرحت العام الجاري.ويأتي هاتف Moto G72 الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (160.5/74.4/7.9) ملم، وزنه 166 غ.أما شاشته فأتت من نوع P-OLED بمقاس 6.55 بوصة، دقة عرضها (2460/10809 بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 410 شمعة/م تقريبا.ويعمل الهاتف بنظام Android 12 قابل للتحديث إلى Android 13، ومعالج MediaTek MT8781 Helio G99، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت.ويتميز الجهاز بقدرات التصوير الممتازة بفض كاميرته الثلاثية العدسة التي أتت بدقة (108+8+2) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل.وزودته موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، ووماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع. (روسيا اليوم)