بمواصفات مبهرة... تعرفوا إلى أحدث هواتف "وان بلس"

أعلنت شركة "وان بلس" الصينية عن أحدث هواتفها الذكية "وان بلس 11"، الذي سيكون أول الهواتف المعلن عنها مع انطلاق العام الجديد.

وكشفت الشركة عن أهم مواصفاته، بما في ذلك احتوائه على شريحة "سناب دراغون 8 جين 2" من تطوير شركة "كوالكوم"، والتي تم الإعلان عنها بالفعل مع هواتف شركتي "شاومي" و"فيفو" الحديثة.

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سيتضمن الهاتف سعة تخزين داخلية تصل إلى 512 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعتي 12 غيغابايت أو 16 غيغابايت، فضلا عن 3 كاميرات على جزيرة دائرية على شكل بسكويت "أوريو" المعروف.

وسيتوافر هاتف "وان بلس 11" الجديد بلونين، هما الأخضر والأسود.

وذكرت شركة "وان بلس" أن هاتفها المنتظر سيتم طرحه بالأسواق العالمية في7 شباط المقبل. (سبوتنيك)