عام 2022... ماذا كشفت "غوغل" عن الكلمات الأكثر بحثاً بين المستخدمين؟

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أصدرت "غوغل" قائمتها السنوية لأكثر الكلمات والمصطلحات بحثا وإثارة لاهتمام مستخدمي الإنترنت في أنحاء العالم عام 2022.ولاحظت أن اهتمام المستخدمين بموضوع "كوفيد-"19، انخفض رغم أنه حظي باهتمام كبير في العام الماضي.وركّزت عمليات البحث بدلا من ذلك على التعافي الجسدي والعقلي، وكيفية التعامل مع مشكلات مثل القلق والاكتئاب، واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، واضطراب الوسواس القهري. (روسيا اليوم)