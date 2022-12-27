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تكنولوجيا وعلوم

عام 2022... ماذا كشفت "غوغل" عن الكلمات الأكثر بحثاً بين المستخدمين؟

Lebanon 24
27-12-2022 | 23:00
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أصدرت "غوغل" قائمتها السنوية لأكثر الكلمات والمصطلحات بحثا وإثارة لاهتمام مستخدمي الإنترنت في أنحاء العالم عام 2022.

ولاحظت أن اهتمام المستخدمين بموضوع "كوفيد-"19، انخفض رغم أنه حظي باهتمام كبير في العام الماضي.
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وركّزت عمليات البحث بدلا من ذلك على التعافي الجسدي والعقلي، وكيفية التعامل مع مشكلات مثل القلق والاكتئاب، واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، واضطراب الوسواس القهري. (روسيا اليوم)

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