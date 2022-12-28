وعدت آبل بطرح مثله لكنها لم تنجح.. Tesla تطرح شاحن لاسلكي مميز

دخلت Tesla سوق الإلكترونيات الذكية. فقد كشفت عن شاحن لاسلكي للأجهزة المحمولة يشبه بمبدأ عمله شاحن Air Power الذي وعدت آبل بإطلاقه منذ سنوات.



ويأتي شاحن Tesla Wireless Charging Platform بهيكل مستطيل الشكل، وهو قادر على شحن ثلاثة أجهزة ذكية في وقت واحد.

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ويعمل هذا الشاحن مع الهواتف الذكية وسماعات البلوتوث اللاسلكية الصغيرة وبعض الساعات الذكية من الفئات التي تدعم معيارية Qi، إذ يمكن أن شحن هاتفين وسماعة ذكية بنفس الوقت، أو هاتفين وساعة ذكية، أو هاتفا وسماعة وساعة ذكية في آن معا.





وبحسب خبراء Tesla، فإن الشاحن الجديد يقدم للأجهزة الذكية شحنا لاسلكيا سريعا باستطاعة 15 واط، وأن تصميمه استوحي من تصاميم شاحنات Cybertruck الشهيرة، أما سعره في الأسواق العالمية فسيكون نحو 300 دولار.