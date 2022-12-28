كأنه منارة عملاقة.. التقاط صورة لجسم مظلم طوله 7 سنوات ضوئية







وبحسب ما ذكره موقع "ساينس أليرت"، فإن السديم العملاق يبدو غابر القدم وكأنه منارة عملاقة تراقب الفراغ الأسود البارد من الفضاء، أو كعملاق يبحث عن كواكب لالتهامها.

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التقط المرصد الأوروبي الجنوبي (إي إس أو) صورة حديثة لسديم كوني مظلم يبلغ طوله 7 سنوات ضوئية.وبحسب ما ذكره موقع "ساينس أليرت"، فإن السديم العملاق يبدو غابر القدم وكأنه منارة عملاقة تراقب الفراغ الأسود البارد من الفضاء، أو كعملاق يبحث عن كواكب لالتهامها.

وأشار الموقع الى أن "الصورة الجديدة مأخوذة من تلسكوب المرصد الأوروبي الكبير للاحتفال بالذكرى الستين لتأسيسه، وموضوع الصورة الغريب هو السديم المخروطي، وهو جزء من سديم أكبر يبعد 2500 سنة ضوئية عن الأرض يسمى "إن جي سي 2264" في كوكبة مونوسيروس".

European Southern Observatory has released this amazing image of Cone Nebula taken from their Very Large Telescope (VLT) on their 60th Anniversary #Credit:ESO pic.twitter.com/aIfohewGkW — Suman (@suman_thaQri) November 14, 2022

ولا يبدو هذا السديم الشاحب شبيها بمعظم السدم الأخرى المتوهجة مع مجموعة معقدة من الألوان التي اعتادت التيليسكوبات على رصدها.





ويشير ذلك إلى أنه ليست كل السدم متشابهة، حيث يعكس البعض ضوء النجوم القريبة، والبعض الآخر ينتج ضوءه الخاص.

وبعضها مثل السديم المخروطي، مظلمة وغليظة من الغبار الذي يمتص الضوء المرئي، حيث إن الضوء ذا الأطوال الموجية غير المرئية للعين البشرية، مثل الأشعة تحت الحمراء والراديو يمكنها اختراقه. (العربية)