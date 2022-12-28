أول مسبار كوري جنوبي يدخل مجال القمر بنجاح

أعلن معهد الطيران والفضاء الكوري الجنوبي، أن مركبة المسبار "دانوري" المدارية دخلت مدار القمر بنجاح، قبل يومين من الموعد المحدد.

وأشار المعهد الى أن المركبة دخلت "دانوري" مدار القمر يوم الاثنين، وتدور حوله على ارتفاع 100 كيلومتر، يمكن أن يزد أو ينقص قرابة الـ 30 كيلومترا كل ساعتين.

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وتحقق ذلك بعد ثلاث محاولات لإدراج المركبة في مدار القمر، كانت أولاها في الـ 17 من الشهر الجاري، وكان من المقرر أن تدخل المدار القمري يوم الخميس القادم.





ومن المهمات التي ستقوم بها "دانوري"، خلال مهمتها التي ستمتد بين كانون الثاني 2023 - كانون الثاني 2024، قياس التضاريس، والقوة المغناطيسية، وأشعة غاما، وتحديد مواقع الهبوط المحتملة للبعثات القمرية المستقبلية، وغيرها من سمات سطح القمر، باستخدام ست أدوات على متنها.

وأطلقت كوريا الجنوبية أول مهمة فضائية لـ "دانوري" خارج مدار الأرض، في شهر آب الماضي، على متن صاروخ سبيس إكس فالكون 9، من محطة "كيب كانافيرال" للقوات الفضائية في ولاية فلوريدا الأميركية، وقطعت مسافة تراكمية تقدر بـ 5.94 مليون كيلومتر حتى الآن. (روسيا اليوم)