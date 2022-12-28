Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

هل تجبر واشنطن "تيك توك" على بيع وحدة عملياتها بالولايات المتحدة؟

Lebanon 24
28-12-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1023923-638078439610051434.jpg
Doc-P-1023923-638078439610051434.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إلى أن الإدارة الأميركية تدرس إجبار الشركة الأم لمنصة "تيك توك" على بيع وحدة عملياتها في الولايات المتحدة، من أجل منع الصين من استخدام التطبيق للتجسس والحصول على نفوذ سياسي.
Advertisement

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، قولها إن مقترح إجبار الشركة الأم "بايت دانس ليمتد" على البيع برز في مناقشات لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، وهي لجنة عابرة لعدة وكالات حكومية أميركية وكانت تتفاوض مع "تيك توك" لأكثر من عامين بشأن حجب بيانات الشركة وعملياتها الأميركية عن الحكومة الصينية.

من جانبه، قال ممثل "تيك توك" بروك أوبيرويتر: "نعتقد أنه يمكن حل هذه المخاوف بشكل كامل، إذ تدرس اللجنة حالياً حلاً شاملاً يعالج المخاوف الرئيسية بشأن حوكمة الشركات، وتوصية المحتوى والاعتدال، وأمن البيانات والوصول إليها".

وأضاف: "لقد أحرزنا تقدماً جوهرياً في تنفيذ هذا الحل خلال العام الماضي، ونتطلع إلى استكمال هذا العمل لوضع حد لهذه المخاوف".
المصدر: الحرة
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:00 | 2022-12-28
05:00 | 2022-12-28
02:00 | 2022-12-28
23:00 | 2022-12-27
16:00 | 2022-12-27
14:00 | 2022-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website