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تكنولوجيا وعلوم
هل تجبر واشنطن "تيك توك" على بيع وحدة عملياتها بالولايات المتحدة؟
Lebanon 24
28-12-2022
|
11:00
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أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إلى أن الإدارة الأميركية تدرس إجبار الشركة الأم لمنصة "تيك توك" على بيع وحدة عملياتها في الولايات المتحدة، من أجل منع الصين من استخدام التطبيق للتجسس والحصول على نفوذ سياسي.
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ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، قولها إن مقترح إجبار الشركة الأم "بايت دانس ليمتد" على البيع برز في مناقشات لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، وهي لجنة عابرة لعدة وكالات حكومية أميركية وكانت تتفاوض مع "تيك توك" لأكثر من عامين بشأن حجب بيانات الشركة وعملياتها الأميركية عن الحكومة الصينية.
من جانبه، قال ممثل "تيك توك" بروك أوبيرويتر: "نعتقد أنه يمكن حل هذه المخاوف بشكل كامل، إذ تدرس اللجنة حالياً حلاً شاملاً يعالج المخاوف الرئيسية بشأن حوكمة الشركات، وتوصية المحتوى والاعتدال، وأمن البيانات والوصول إليها".
وأضاف: "لقد أحرزنا تقدماً جوهرياً في تنفيذ هذا الحل خلال العام الماضي، ونتطلع إلى استكمال هذا العمل لوضع حد لهذه المخاوف".
المصدر: الحرة
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