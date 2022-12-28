سيارة فاخرة... تعرفوا إلى ميزات "Voyah Free"

Advertisement

أعلنت شركة "Dongfeng" عن بدء طرح سيارة "Voyah Free" الشهيرة في روسيا وعدد من الأسواق العالمية الكبرى.وتتميز قمرة هذه السيارة بعناصر مزينة بالجلد الفاخر والكروم، فضلا عن أنظمة الصوتيات وأنظمة الإضاءة الداخلية المتطورة التي حصلت عليها، وبالمقاعد الجلدية الواسعة والمريحة المزودة بأنظمة التدفئة والتبريد.كما حصلت واجهة القيادة في المركبة على لوحة تمتد على كامل عرضها زودت بثلاث شاشات لمسية كبيرة، كما يمكن التحكم بهذه الشاشات وبالعديد من خصائص السيارة عبر مساعد صوتي تفاعلي.وجهّزت Dongfeng هذه المركبة بتقنيات أمان ممتازة مثل نظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام التحكم التلقائي بالفرامل في الحالات الطارئة، ونظام الرؤية المحيطية عبر الكاميرات، ونظام الركن بشكل آلي دون تدخل السائق، وزودتها بحساسات متطورة للضوء والمطر، ونظام للتحكم عن بعد بالمحرك والأضواء وأنظمة التكييف.وبالرغم من وزنها الذي يبلغ 2340 كلغ يمكن لهذه السيارة التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 4.7 ثانية بفضل محركاتها الكهربائية القوية التي أتت بعزم 488 حصانا، والوصول إلى سرعة 200 كلم/سا. (روسيا اليوم)