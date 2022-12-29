كيف يتجسس "تيلغرام" و "واتساب" على المستخدمين؟

أعلن رئيس مركز T1 لأمن المعلومات فاليري ستيبانوف، أن هناك خروقا دقيقة في الاستخدام الآمن لـ Telegram وWhatsapp، فإذا كان الشخص لا يعرفها فقد يقع ضحية للمتسللين والمتجسسين.





وقال الخبير في مقابلة مع وكالة prime الروسية للأنباء، إن في شبكة Telegram توجد وظيفة تسمى وظيفة "التجسس" وهي للبحث عن أشخاص مقربين، فمن خلالها يتمكن البعض من كتابة نص كامل، من شأنه تتبع حركات الشخص المعني بدقة.

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وأكد أن الطريقة الوحيدة لتجنب هذا التعقب، هي عدم استخدام هذه الوظيفة في جهازك المحمول.



وأشار الخبير إلى أنه سنويا تكتشف في WhatsApp نقاط ضعف عديدة، تسمح بالإضافة إلى تحديد الموقع الجغرافي، بجمع كمية هائلة من المعلومات، عن عمليات الشراء والمدفوعات ورقم الهاتف وعنوان البريد الالكتروني وغيرها من الأمور الشخصية. وبالتالي يمكن للمتسلل بهذه الطريقة تهديد الشخص المعني بنشر هذه المعلومات إذا لم ينفذ ما يطلب منه.



وينصح الخبير بعدم الرد على رسائل ودعوات للمحادثة من جهات مجهولة، لأن المتسللين يستخدمون هذه الطريقة، للحصول على المعلومات الشخصية والمصرفية وغيرها وتحقيق مبتغاهم. (روسيا اليوم)