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تكنولوجيا وعلوم

مقاوم للماء والغبار.. Xiaomi تفتتح العام الجديد بهاتف مميز

Lebanon 24
29-12-2022 | 08:00
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كشفت Xiaomi عن مواصفات هاتفها الجديد الذي ستطرحه مطلع 2023 بسعر منافس ومواصفات ممتازة.

ويأتي هاتف Redmi Note 12 Pro Speed الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP53، أبعاده (162.9/76/7.9) ملم، وزنه 181 غ.
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أما شاشته فجاءت من نوع OLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision و Dolby Vision لتوفير دقة عالية في عرض الفيديوهات والصور.

ويعمل هاتف Xiaomi  بنظام Android 13، ومعالج رسوميات Adreno 642L، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

ويتميز الهاتف بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (108+8+2) ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.


وزودته Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واط.
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