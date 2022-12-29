مقاوم للماء والغبار.. Xiaomi تفتتح العام الجديد بهاتف مميز

كشفت Xiaomi عن مواصفات هاتفها الجديد الذي ستطرحه مطلع 2023 بسعر منافس ومواصفات ممتازة.



ويأتي هاتف Redmi Note 12 Pro Speed الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP53، أبعاده (162.9/76/7.9) ملم، وزنه 181 غ.

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أما شاشته فجاءت من نوع OLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision و Dolby Vision لتوفير دقة عالية في عرض الفيديوهات والصور.