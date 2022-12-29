ناسا: روسيا والولايات المتحدة ستدرسان إمكانيات عودة أفراد طاقم المحطة الدولية

أعلنت وكالة "ناسا" الفضائية الأميركية أن خبراءها بالتعاون مع "روس كوسموس" الروسية سيواصلون دراسة الخيارات للعودة الآمنة لأفراد طاقم المحطة الفضائية الدولية إلى الأرض.



وأضافت أن "طاقم الرحلة الـ 68 يبقى بحالة جيدة، وينفذ أعمال الترميم والدراسة". (روسيا اليوم)

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