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تكنولوجيا وعلوم

دراسة تكشف حياة الكائنات خلال العصور الجليدية لكوكب الأرض

Lebanon 24
29-12-2022 | 14:00
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كشفت دراسة حديثة أجراها فريق من هيئة المسح البريطاني في القطب الجنوبي أن المرحلة الأولى من التجلد الأرضي حصلت منذ حوالي 720 مليون سنة واستمرت حوالي 60 مليون سنة، والمرحلة الثانية أيّ التجلد الماريني، حدثت منذ 650 مليون سنة واستمر 15 مليون سنة، والمرحلة الثالثة من التجلد الثالث أيّ "جاسكيير" منذ حوالي 580 مليون سنة على الرغم من أن الجليد سحق معظم الحفريات من هذه الفترات.
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وحدد العلماء حفنة من البقايا التي نجت من التجلد ومن بين هؤلاء السكان القدامى كانت كائنات حية تشبه أوراق السرخس ظاهريًا من المحتمل أنها عاشت متصلة بقاع البحر تحت الجليد وربما امتصت العناصر الغذائية من المياه التي تدفقت حولها، بالإضافة إلى بعض السكان الدائمين في القارة القطبية الجنوبية، مثل شقائق النعمان التي تعيش ملتصقة بقاع الجليد البحري.
وفقًا للباحثين، ربما تكون هذه الكائنات الحية قد ارتبطت بنفس الطريقة وتتغذى على العناصر الغذائية التي تحملها التيارات، حيث من الممكن أيضًا أن تؤدي الحركات المتكررة للجليد البحري إلى تغلغل الطحالب أو الكائنات الحية الدقيقة الأخرى التي تعيش على السطح في مياه البحر، والتي كانت بمثابة غذاء للحيوانات البدائية الأخرى. (سبوتنيك)
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