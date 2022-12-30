يتحول الى جهاز لوحي محمول.. "سامسونغ" تفتتح عام 2023 بحاسب أنيق ومميز

أزالت سامسونغ الستار عن حاسب Galaxy Book الجديد، الذي صمم ليكون من بين أفضل الحواسب المحمولة من حيث الأداء وسرعة التعامل مع شبكات الإنترنت الحديثة.

ويأتي حاسب Galaxy Book 2 Pro 360 الجديد بهيكل أنيق جدا ونحيف يبلغ وزنه 1.7 كلغ تقريبا، ومجهّز بشاشة Super AMOLED بمقاس 13.3 بوصة، يمكن طيها بزاوية 360 درجة ليتحول الجهاز إلى حاسب لوحي محمول، كما يمكن التحكّم بها عبر اللمس أو عبر قلم ذكي.

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واستغنت سامسونغ في هذا الجهاز عن معالجات Intel Core i5 / i7، واستبدلتها بمعالجات Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 التي تمكّن الأجهزة من العمل مع شبكات 5G الخلوية وشبكات Wi-Fi 6E الحديثة.





كما زوّد الحاسب بمعالجات رسوميات GPU Adreno التي تدعم DirectX 12، وتعمل أسرع بـ 60% تقريبا من معالجات رسوميات Snapdragon 8cx Gen 2، كما زوّد بـ 3 منافذ USB Type-C، ومنفذ microSD، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومكبرات صوت عالية الأداء تدعم تقنيات Dolby Atmos، وتقنيات Bluetooth 5.2 الحديثة لنقل البيانات لاسلكيا والاقتران السريع مع الإلكترونيات الأخرى. (روسيا اليوم)