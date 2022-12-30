Xiaomi تتحدى سامسونغ وآبل بساعة ذكية.. ما هي مواصفاتها؟

كشفت Xiaomi عن ساعتها الذكية الجديدة التي زودتها بمواصفات ممتازة، مشيرة الى أنها ستطرحها بسعر 70 يورو تقريبا.

وتأتي Xiaomi Redmi Watch 3 بهيكل مستطيل الشكل مدعّم بإطارات معدنية، أبعاده (42.6/36.6/10) ملم، وزنه 37 غ، ومحمي من الماء وفق معيار 5ATM.

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وزودت الساعة بشاشة AMOLED بمقاس 1.75 بوصة، دقة عرضها (450/390) بيكسل، معدل سطوعها 341 شمعة/م تقريبا.





وتعمل Redmi Watch 3 بنظام تشغيل Proprietary OS، كما جهّزت بميزة Always-on display، وحساسات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، وتطبيقات لمراقبة النشاط البدني للمستخدم.





وزودتها Xiaomi بشريحة NFC، ووأحدث تقنيات بلوثوث للاقتران اللاسلكي، وأنظمة GPS وGLONASS وGALILEO و BDS لتحديد المواقع عبر لأقمار الصناعية، وبوصلة رقمية، وبطارية بسعة 289 ميلي أمبير تكفيها لتعمل عدة أيام بوضعية ترشيد استهلاك الطاقة. (روسيا اليوم)