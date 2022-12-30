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تكنولوجيا وعلوم

Xiaomi تتحدى سامسونغ وآبل بساعة ذكية.. ما هي مواصفاتها؟

Lebanon 24
30-12-2022 | 08:00
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كشفت Xiaomi عن ساعتها الذكية الجديدة التي زودتها بمواصفات ممتازة، مشيرة الى أنها ستطرحها بسعر 70 يورو تقريبا.
وتأتي Xiaomi Redmi Watch 3 بهيكل مستطيل الشكل مدعّم بإطارات معدنية، أبعاده (42.6/36.6/10) ملم، وزنه 37 غ، ومحمي من الماء وفق معيار 5ATM.
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وزودت الساعة بشاشة AMOLED بمقاس 1.75 بوصة، دقة عرضها (450/390) بيكسل، معدل سطوعها 341 شمعة/م تقريبا.


وتعمل Redmi Watch 3 بنظام تشغيل Proprietary OS، كما جهّزت بميزة Always-on display، وحساسات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، وتطبيقات لمراقبة النشاط البدني للمستخدم.


وزودتها Xiaomi بشريحة NFC، ووأحدث تقنيات بلوثوث للاقتران اللاسلكي، وأنظمة GPS وGLONASS وGALILEO و BDS لتحديد المواقع عبر لأقمار الصناعية، وبوصلة رقمية، وبطارية بسعة 289 ميلي أمبير تكفيها لتعمل عدة أيام بوضعية ترشيد استهلاك الطاقة. (روسيا اليوم)
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