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تكنولوجيا وعلوم

"سبيس إكس" تطلق قمرا إصطناعيا لاستشعار الأرض عن بعد!

Lebanon 24
30-12-2022 | 11:00
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أعلنت شركة "سبيس إكس" الأميركية عن إطلاق قمر اصطناعي إسرائيلي إلى الفضاء، سيستخدم في استشعار الأرض عن بعد.

وجاء في بيان صادر عن الشركة: "نجحت سبيس إكس بإطلاق صاروخ فضائي من نوع Falcon 9، حمل إلى الفضاء قمر EROS-C3 الاصطناعي الإسرائيلي المخصص لاستشعار الأرض عن بعد".
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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المرحلة الأولى من صاروخ Falcon 9 التي استخدمت في إطلاق القمر الإسرائيلي كانت قد استعملتها "سبيس إكس" في 10 عمليات إطلاق فضائي سابقة، ومن المفترض أن تستخدمها مستقبلا في تنفيذ عمليات أخرى. (روسيا اليوم)

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